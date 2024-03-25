Загадка пока не разгадана: турист нашел на пляже большую белую акулу "обезглавленной"

На побережье Новой Зеландии неравнодушный отдыхающий нашел большую белую акулу "обезглавленной" на пляже. Департамент охраны природы обратился к общественности с просьбой помочь найти пропавшую часть тела акулы.

Власти ищут информацию о таинственном исчезновении головы животного. Находка была обнаружена 15 марта на пляже Махия, расположенном на восточной стороне острова Северный.

Читайте также Миллионы причудливых существ выбрасываются на берег из "кипящего" океана: что происходит

Посетитель пляжа нашел большую белую акулу без головы

Недавно местный Департамент охраны природы (DOC) обнародовал публичное обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о гибели большой белой акулы, которая находится под охраной. Местонахождение головы хищника до сих пор остается загадкой.

Тело акулы было обнаружено на лодочной рампе, о чем сообщил один из жителей. Мы считаем, что ее поймали утром, а затем доставили на берег к пляжу Махиа, где и обезглавили,

- заявил Мэтт Тонг, менеджер по операциям DOC.

В соответствии с правилами, изложенных в Законе о дикой природе Новой Зеландии от 1953 года, охота, убийство или причинение вреда белым акулам строго запрещено. Закон также запрещает владение или торговлю любыми частями этих животных. Различные другие виды акул тоже находятся под защитой этих правил.

Тонг объяснил, что случайный вылов белой акулы не считается незаконным. Однако, крайне важно, чтобы акулу отпустили, не нанеся ей дополнительного вреда. Также он подчеркнул, что обо всех случаях вылова необходимо сообщать DOC, в соответствии с законом.

Посетитель пляжа нашел большую белую акулу без головы / Иллюстративное фото Unsplash

Заметим, в Новой Зеландии охота или убийство морских животных, охраняемых, без разрешения может привести к серьезным последствиям. Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере до 250 000 новозеландских долларов (9,7 миллиона гривен), или и то, и другое.

В Перу нашли череп речного дельфина

В Перу археологи сделали революционную находку – откопали череп речного дельфина, которому, как считают, 16 миллионов лет. Это древнее существо когда-то плавало в водах нынешнего региона Амазонки.

Палеонтолог идентифицировал череп, принадлежавший самому большому дельфину, который обитал в водах Южной Америки. Эта находка, длиной от 3 до 3,5 метров, проливает свет на удивительные размеры этого древнего морского млекопитающего.