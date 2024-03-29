Китам хотят предоставить юридический статус: что изменится для этих величественных млекопитающих

В Новой Зеландии король коренного народа маори Тухейтиа Паки Те Фероферо VII выступил за предоставление китам статуса юридического лица. Это решение является мерой для защиты популяции этих важных животных, которые играют решающую роль в местных экосистемах.

Лидеры маори призвали к разработке целостной стратегии, сочетающей традиционные знания коренных народов с научными данными для сохранения китов.

Читайте также Наперегонки с украинским ледоколом: в Антарктике сняли игривого кита-горбача

В Новой Зеландии хотят предоставить юридический статус китам

По данным природоохранной группы Всемирного фонда дикой природы, 6 из 13 видов крупных китов на сегодня классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые,.

Звук песни наших предков стал слабее, а среда их обитания под угрозой, именно поэтому мы должны действовать немедленно,

- сказал Тухейтиа.

Также вождь соседних Островов Кука Тревел Ту Арики добавил, что киты играют решающую роль в поддержании здоровья всей океанической экосистемы. Уменьшение популяции китов нарушает хрупкий баланс, который поддерживает все живое в море.

Китам могут предоставить юридический статус / Фото Unsplash

Важным событием стало подписание 27 марта королем Тухейтиа Океанской декларации (He Whakaputanga Moana) с вождем Островов Кука. Соглашение имеет целью защитить океанское пространство для крупных млекопитающих, подчеркивая решающую роль океанов для коренных общин.

Заметим, Новая Зеландия сделала революционный шаг, приняв законы, признающие природные объекты юридическими лицами из-за важности для народа маори. Например, вулкан Таранаки и река Вангануи имеют духовное значение для коренной общины, которая считает их своими предками. Это решение, принятое в 2017 году, предоставило этим местам статус личности.

Североатлантические киты находятся на грани исчезновения

Это вид, находящийся под угрозой полного исчезновения, и сегодня их количество неумолимо сокращается. Результаты нового исследования показывают, что самки теряют способность размножаться.

Все из-за уменьшения размера тела – частично это связано с такими стрессорами, как изменение климата. Исследователи обеспокоены, поскольку потеря репродуктивной функции может обернуться катастрофой и полным вымиранием для этого вида.