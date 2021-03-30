Некоторые собаки более чувствительны к пище, чем другие. Определенные продукты или корма могут вызвать у любимца аллергическую реакцию, что может препятствовать вести активную жизнь. Поэтому хозяева должны с особой заботой выбирать корм для собаки и следить за его реакцией.

Аллергия у собак: почему возникает?

Аллергия – это реакция повышенной чувствительности на определенные вещества, известные как аллергены. Аллергены для собак, подобно и к аллергенам у людей, могут быть уникальными для отдельной особи или более широко распространенными среди представителей определенной группы или возраста.

Выделяют аллергии на укусы насекомых, растения, грибы, продукты, пыльцу, ароматизаторы и тому подобное.

Пищевая аллергия

У собак может развиться аллергическая реакция на продукты. Причем иногда возможно и на те продукты, которые они ранее употребляли без проблем. Наиболее распространенной причиной аллергии является реакция на конкретный белок в рационе, например, на курятину.

Признаки пищевой аллергии:

частый зуд кожи,

расстройства пищеварения: диарея или рвота.

Если вы заметили эти симптомы, проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным врачом. Но Вы также можете облегчить симптомы гиперчувствительности собаки с помощью его рациона и специального ухода.

Корм для собаки, склонной к аллергии, должен содержать легкоусвояемый белок с качественных источников, который с наименьшей вероятностью вызовет аллергическую реакцию. Для таких собак корм с лососем – один из вариантов решения проблемы. Таков новый корм для взрослых собак с чувствительным пищеварением – Dog Chow® с лососем.

Перед применением рекомендуется обратиться к Вашему ветеринарному врачу.

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Лосось и пребиотики в составе корма Dog Chow®

Полнорационный сухой корм PURINA® Dog Chow® Adult Sensitive создан специально для взрослых собак с чувствительным пищеварением. Это корм с натуральными ингредиентами, не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Он содержит свежий лосось и необходимые элементы, снижающие риск возникновения аллергии. Благодаря естественному пребиотику, Dog Chow® способствует улучшению пищеварения Вашей собаки.

Лосось является источником высококачественных белков и помогает поддерживать хорошее пищеварение, а также Омега 3 и 6 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и уменьшают проявления аллергической реакции на чувствительной коже Вашей собаки.

Какие виды корма Dog Chow® для собак, склонных к аллергии, и где их можно приобрести

Купить корм для собак с лососем Dog Chow® можно в специализированных зоомагазинах, а также в интернет-магазинах.

Корм продается в двух форматах: меньшем – 2,5 килограмма и большем – 14 килограммов.



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