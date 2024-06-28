Носорогов в Африке вооружили радиоактивными рогами: зачем они им показали в видео

Южная Африка, где обитает большая часть мировой популяции носорогов, стала центром браконьерства. Его всплеск обусловлен высоким спросом со стороны азиатских рынков, где рога носорогов ищут для использования в традиционной медицине, якобы из-за их лечебных свойств.

Южноафриканские ученые инициировали инновационный проект, направленный на борьбу с браконьерством. В его рамках носорогов оснастили радиоактивной "защитой".

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Носорогов в Африке вооружили радиоактивными рогами, чтобы спасти

25 июня южноафриканские ученые инициировали новаторский проект по борьбе с браконьерством путем введения радиоактивного материала в рога живых носорогов. Исследователи утверждают, что эта инновационная методика улучшит выявление этих животных на пограничных пунктах пропуска.

Проект был реализован в заповеднике носорогов Лимпопо, расположенном в регионе Ватерберг на северо-востоке страны. Джеймс Ларкин, директор Департамента радиации и медицинской физики Университета Витватерсранда, подтвердил, что "два крошечных радиоактивных чипа" были вставлены в рога животных.



Ученые используют этот способ, чтобы спасти носорогов / Скриншот из видео

Ларкин и его команда исследователей разработали инновационный метод, который заключается во введении радиоизотопа в рога животных. Процедура начинается со сверления небольшого отверстия в роге, после чего в него вводят 11 000 микроточек.

Эта методика имеет целью обеспечить защиту носорогов, а для подтверждения ее эффективности впоследствии у животных будут отобраны образцы крови. Ожидается, что срок службы защитного материала составит примерно 18 месяцев, что является более экономически эффективной альтернативой нынешней практике дезинфекции носорогов дважды в год.

Радиоактивный материал в рогах носорогов, по сути, сделает их ненужными и ядовитыми для употребления в пищу, а потому спрос на них должен снизиться,

– говорит профессор Нитай Четти.

Ученые сообщили, что носорогам вводили анестезию и имплантировали микрочипы, благодаря чему животные не чувствовали боли или дискомфорта. В исследовании подчеркивается, что доза радиоактивного материала, которая использовалась, была чрезвычайно низкой и не представляла никакого риска для здоровья носорогов или окружающей среды.

Носорогов в Африке вооружили радиоактивными рогами: смотрите видео

Рога носорогов – очень ценны

Местное Министерство охраны окружающей среды сообщило о тревожном росте браконьерства на носорогов: в 2023 году было убито 499 носорогов. Эта цифра на 11% больше по сравнению с предыдущим годом, несмотря на усиленные усилия правительства по борьбе с браконьерством и нелегальной торговлей.

В рамках новаторского пилотного проекта "Rhisotope" примерно два десятка носорогов получат дозу, предназначенную для активации детекторов, расположенных по периметру заповедника. Доза откалибрована таким образом, чтобы она была достаточно мощной для срабатывания систем обнаружения, оставаясь при этом безвредной для животных и окружающей среды.

К слову, рога носорогов стали прибыльным товаром на черном рынке, цены на них сопоставимы с ценами на золото и кокаин по весу. Предыдущие научные попытки обуздать эту нелегальную торговлю оказались неэффективными. Теперь исследователи обращаются к новой инициативе в надежде решить эту проблему.