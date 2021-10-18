Носит миску с водой и заботится: пес стал поводырем для четвероногого, который потерял глаза

Пес стал лучшим другом для другого четвероногого, который потерял глаза из-за болезни. Как живут животные – читайте в материале.

Стаффордширский терьер Амос родился в приюте для животных. С 8 щенков смогли выжить только 3, включая самого Амоса.

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В приюте слепой малыш сразу понравился всем сотрудникам, поэтому щенку пытались поскорее найти новый дом. Так Амос оказался у волонтера Джесс Мартин, которая отвезла животное к врачу. Эксперт обнаружил, что у него отслоение сетчатки.



Джесс Мартин с собаками / Фото Jess Martin

У собаки сильно болела голова из-за того, что постоянно было повышенное давление. Кроме того, у Амоса отсутствовал рефлекс моргания, из-за чего травмировались слизистые оболочки глаз. Врачи пытались вылечить сетчатку, но ничего не получилось. Поэтому медики решили, что нужно удалять глаза.

Собака, которую зовут Тоби, много лет была терапевтическим животным в ​​доме престарелых. После того как вышла на пенсию, также оказался у волонтера Джесс.

Слепой Амос стал другом для Тоби, потому пес-терапевт стал заботиться о нем. Например, носил слепом щенку миску с водой или помогал ориентироваться в доме. Также Тоби помог Амосу не бояться выходить на улицу.

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Кроме того, сама Джесс научила слепого питомца командам, что помогают ему ориентироваться в пространстве и облегчают ему жизнь.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Смотрите фото Амоса и Тоби: