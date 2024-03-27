Пес из Никополя "спел" Гимн Украины: щемящее видео с четырёхлапым патриотом
Источник:тик-ток @13big_boss13
В трогательном проявлении патриотизма собака из Никополя Днепропетровской области привлекла внимание интернет-пользователей, "спев" национальный Гимн Украины. Собачье исполнение Гимна быстро стало символом гордости.
Соответствующий ролик появился в сети. Почти мгновенно никопольский патриот растрогал каждого зрителя. Предлагаем и вам посмотреть и послушать четвероногого.
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Пес из Никополя "спел" гимн Украины
На видео, которое стало вирусным, верный четвероногий друг лает в такт Гимна, тем самым проявляя преданность и поддержку своей стране.
Никопольский патриот,
– коротко прокомментировано ролик.
Как собака поет Гимн: смотрите видео
Пользователи Сети живо обсуждают увиденное и восхищаются собакой. Вот несколько комментариев:
- "У собаки человечности больше, чем у некоторых людей",
- "Господи... собака ноты выучила... а некоторые не могут на языке",
- "Настоящий искренний украинец!",
- "Потому что в нем тоже национальность украинская",
- "Также собака понимает, что этот Гимн нужно уважать и вставать",
- "Как же красиво, с душой".
Стоит отметить, что эта история является еще одним доказательством того, что патриотизм и национальная гордость живут не только в сердцах людей, но и у животных. Очевидно, что они тоже ощущают на себе последствия войны, которую начала Россия в нашей стране.