Пес из Никополя "спел" Гимн Украины: щемящее видео с четырёхлапым патриотом

27 марта 2024, 10:59
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тик-ток @13big_boss13

В трогательном проявлении патриотизма собака из Никополя Днепропетровской области привлекла внимание интернет-пользователей, "спев" национальный Гимн Украины. Собачье исполнение Гимна быстро стало символом гордости.

Соответствующий ролик появился в сети. Почти мгновенно никопольский патриот растрогал каждого зрителя. Предлагаем и вам посмотреть и послушать четвероногого.

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Пес из Никополя "спел" гимн Украины

На видео, которое стало вирусным, верный четвероногий друг лает в такт Гимна, тем самым проявляя преданность и поддержку своей стране.

Никопольский патриот,
– коротко прокомментировано ролик.

Как собака поет Гимн: смотрите видео

Пользователи Сети живо обсуждают увиденное и восхищаются собакой. Вот несколько комментариев:

  • "У собаки человечности больше, чем у некоторых людей",
  • "Господи... собака ноты выучила... а некоторые не могут на языке",
  • "Настоящий искренний украинец!",
  • "Потому что в нем тоже национальность украинская",
  • "Также собака понимает, что этот Гимн нужно уважать и вставать",
  • "Как же красиво, с душой".

Стоит отметить, что эта история является еще одним доказательством того, что патриотизм и национальная гордость живут не только в сердцах людей, но и у животных. Очевидно, что они тоже ощущают на себе последствия войны, которую начала Россия в нашей стране.

Автор: Марта Касіянчук