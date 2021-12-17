Непослушная панда сбежала из вольера на глазах у посетителей зоопарка: забавное видео

Недавно посетители Пекинского зоопарка имели удовольствие увидеть панду-шалуна, который на глазах у всех вылез из вольера. Мишке удалось перебраться через почти 2-метровый забор.

Самца панды, совершившего бегство, зовут Мэн Лан, ему 6 лет. Что побудило его преодолеть такое высокое препятствие – неизвестно, но панде точно удалось удивить туристов. Некоторые из них и сняли мишку на видео.

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Перелазил Мен Лан осторожно и без спешки, будто взвешивая каждое движение. Покорив себе ограду, он оказался на переходной территории, которая отделяет вольер от зоны для посетителей.

Мишка оглянулся и рассмотрел людей. Но пробраться дальше ему не удалось – работники зоопарка заметили беглеца и с помощью еды заманили его обратно.

Самец панды перелез через забор вольера: смотрите видео

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Все кончилось хорошо. Ни Мэн Лан, ни люди не пострадали. Однако теперь в зоопарке планируют укрепить ограждение вольера, чтобы повысить уровень безопасности и предотвратить подобные инциденты. ​

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