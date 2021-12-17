Самца панды, совершившего бегство, зовут Мэн Лан, ему 6 лет. Что побудило его преодолеть такое высокое препятствие – неизвестно, но панде точно удалось удивить туристов. Некоторые из них и сняли мишку на видео.
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Перелазил Мен Лан осторожно и без спешки, будто взвешивая каждое движение. Покорив себе ограду, он оказался на переходной территории, которая отделяет вольер от зоны для посетителей.
Мишка оглянулся и рассмотрел людей. Но пробраться дальше ему не удалось – работники зоопарка заметили беглеца и с помощью еды заманили его обратно.
Самец панды перелез через забор вольера: смотрите видео
Все кончилось хорошо. Ни Мэн Лан, ни люди не пострадали. Однако теперь в зоопарке планируют укрепить ограждение вольера, чтобы повысить уровень безопасности и предотвратить подобные инциденты.