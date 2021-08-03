Носит дрова, стирает, выбрасывает мусор: как немецкая овчарка помогает хозяевам – видео
Источник:ютуб-канал The DoDo
Собака породы немецкая овчарка обожает убирать дома вместе со своей любимой хозяйкой. А когда в дом попал бездомный котенок, умный пес взял опеку над малышом.
Это животное обожает помогать. Что бы не делали хозяева овчарки, она приходит и пробует свои силы: достает белье из стиральной машины, носит пакеты и выбрасывает мусор.
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Немецкая овчарка обожает помогать хозяевам / Скриншот
Если хозяева собирают дрова – Аня тут как тут. Если приехали на машине из магазина – мудрая овчарка хватает пакеты из багажника и несет их в дом.
Далее Аня научится читать, пойдет в колледж, напишет успешные серии книг, – шутят пользователи сети.
Котенок жил в мусорном баке / Скриншот
А однажды в доме появилось пополнение. Владелица Ани узнала о котенке, который живет в мусорном баке. Сердце доброй женщины сжималось от жалости, и она решила забрать малыша себе.
Котик дали прозвище Манчи. Сначала его поселили в подвале, но Аню не устраивала такая ситуация. Она начала социализировать малыша.
Овчарка пыталась подружиться с котиком / Скриншот
Аня взяла ниточку и начала играть с малышом / Скриншот
Однажды овчарка взяла ниточку и стала играть с котом. На удивление, малыш ответил на приглашение к игре. Далее овчарка начала брать и другие игрушки, а котик радостно играл с ней.
Теперь Манчи стал полноценным членом семьи, а от испуганного малыша из мусорного бака не осталось и следа.
Овчарка и котенок стали настоящими друзьями / Скриншот
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