Носит дрова, стирает, выбрасывает мусор: как немецкая овчарка помогает хозяевам – видео

Собака породы немецкая овчарка обожает убирать дома вместе со своей любимой хозяйкой. А когда в дом попал бездомный котенок, умный пес взял опеку над малышом.

Это животное обожает помогать. Что бы не делали хозяева овчарки, она приходит и пробует свои силы: достает белье из стиральной машины, носит пакеты и выбрасывает мусор.

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Немецкая овчарка обожает помогать хозяевам / Скриншот

Если хозяева собирают дрова – Аня тут как тут. Если приехали на машине из магазина – мудрая овчарка хватает пакеты из багажника и несет их в дом.

Далее Аня научится читать, пойдет в колледж, напишет успешные серии книг, – шутят пользователи сети.



Котенок жил в мусорном баке / Скриншот

А однажды в доме появилось пополнение. Владелица Ани узнала о котенке, который живет в мусорном баке. Сердце доброй женщины сжималось от жалости, и она решила забрать малыша себе.

Котик дали прозвище Манчи. Сначала его поселили в подвале, но Аню не устраивала такая ситуация. Она начала социализировать малыша.



Овчарка пыталась подружиться с котиком / Скриншот

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Аня взяла ниточку и начала играть с малышом / Скриншот

Однажды овчарка взяла ниточку и стала играть с котом. На удивление, малыш ответил на приглашение к игре. Далее овчарка начала брать и другие игрушки, а котик радостно играл с ней.

Теперь Манчи стал полноценным членом семьи, а от испуганного малыша из мусорного бака не осталось и следа.



Овчарка и котенок стали настоящими друзьями / Скриншот

Не бойтесь брать животных с улицы или приюта – они

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