В Чернобыле нашли существо, которое нисколько не пострадало от радиации: о ком идет речь

После взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции вокруг станции и города Припять была установлена строгая зона отчуждения. Выброс радиоактивных материалов привел к опасным уровням ионизирующего излучения, что представляет значительный риск мутаций, рака и смерти для местных организмов.

Но теперь ученые считают, что это коснулось далеко не всех. Новое исследование показало, что черви в Зоне отчуждения живут без всякого радиационного повреждения.

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Нематоды, собраны в Чернобыле, устойчивы к радиации

В недавнем исследовании, проведенном командой из Нью-Йоркского университета, ученые сосредоточились на нематодах, собранных в Чернобыльской зоне. Ученые наблюдали за крошечными круглыми червями и обнаружили, что на них не влияет радиация, присутствующая в их среде, несмотря на потенциальную опасность, которую представляет их среда обитания.

Нематоды могут быть невероятно выносливыми: они способны проснуться через тысячи лет после пребывания в вечной мерзлоте.

Их называют идеальными модельными организмами благодаря простым геномам и короткой продолжительности жизни. Это позволяет ученым изучать несколько поколений за короткий промежуток времени, что делает их ценными объектами для изучения биологического развития, репарации ДНК и реакции на токсины, говорят эксперты.

Как проводили исследования?

Ученые обратили внимание на вид нематод Oschieus tipulae, который обычно обитает в почвенных биотопах. Оснащенная счетчиками Гейгера и защитными костюмами, команда собрала образцы из гниющих фруктов, листового опада и почвы. Впоследствии около 300 собранных червей были культивированы в лабораторных условиях, а 15 образцов были отобраны для секвенирования генома.



Нематоды, собраны в Чернобыльской зоне отчуждения, устойчивы к радиации / Фото Sophia Tintori

Далее команда сравнила секвенированные геномы с геномами 5 образцов нематод того же вида, собранных в Германии, США, Маврикии, Австралии и на Филиппинах. Результаты показали, что черви были более генетически похожи друг на друга, чем на других червей с генетическим расстоянием, соответствующим географическому расстоянию. В то же время ученые не обнаружили никаких повреждений ДНК от радиационной среды у образцов, собранных в Чернобыльской зоне.

Ученые также провели тесты на потомках 20 штаммов червей и не обнаружили никакой корреляции между радиационным воздействием окружающей среды и их геномами. Команда пришла к выводу, что нет никаких доказательств того, что окружающая среда в зоне отчуждения имела какое-то влияние на генетику нематод.