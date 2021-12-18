Кот с постоянно грустной мордашкой

Улица оставила немало следов на теле котика. Его нашли изуродованным, больным и очень несчастным. Котику понадобились месяцы лечения.

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Правое ухо Альберта навсегда осталось изогнутым. А его печальная морда свидетельствовала, что это котик многое пережил.



Таким Альберта нашли / Фото alberts_tail

К счастью, кота забрала себе неравнодушная девушка. И выяснила, что у этого уличного "монстра" совершенно невероятный характер. Он любит обниматься и не отходит от своей владелицы.

Каждое утро Альберт подходит ко мне и садится на плечо, чтобы сказать "Добрый день",

– рассказывает девушка.

Спасенный котик обнимает своего человека: смотрите видео

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Через 6 месяцев после того как Альберта спасли с улицы, появилось это видео. На нем кот показывает, как любит своего человека. Оно стало абсолютно вирусным и набрало почти 6,5 миллиона просмотров в тиктоке.

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Кот Альберт в новом доме / Фото alberts_tail

Важно! Не бойтесь брать животных с улицы или приюта. Они станут вашими верными друзьями на всю жизнь.