Кот с постоянно грустной мордашкой
Улица оставила немало следов на теле котика. Его нашли изуродованным, больным и очень несчастным. Котику понадобились месяцы лечения.
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Правое ухо Альберта навсегда осталось изогнутым. А его печальная морда свидетельствовала, что это котик многое пережил.
Таким Альберта нашли / Фото alberts_tail
К счастью, кота забрала себе неравнодушная девушка. И выяснила, что у этого уличного "монстра" совершенно невероятный характер. Он любит обниматься и не отходит от своей владелицы.
Каждое утро Альберт подходит ко мне и садится на плечо, чтобы сказать "Добрый день",
– рассказывает девушка.
Спасенный котик обнимает своего человека: смотрите видео
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Через 6 месяцев после того как Альберта спасли с улицы, появилось это видео. На нем кот показывает, как любит своего человека. Оно стало абсолютно вирусным и набрало почти 6,5 миллиона просмотров в тиктоке.
Кот Альберт в новом доме / Фото alberts_tail
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