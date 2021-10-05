Не выпускает хозяев из дома: видео, как забавный лабрадор "терроризирует" свою семью

Это пес решил, что его владельцам нельзя выходить из дома без него. Именно поэтому каждый раз, когда люди собираются идти, он буквально перекрывает им доступ к двери.

Как только этот милый пес слышит, что кто-то достает ключи или одевается, как он прибегает в коридор. Не успевают хозяева обернуться – как пес уже сидит на пороге с поводком в зубах.

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Лучше не выходить из дома без собаки

Магнус – не просто собака. Он работает песиком-терапевтом и помогает людям.

Но этот красавец, как и все собачки, не любит оставаться дома один. Поэтому он буквально намекает хозяину, что лучше не выходить из дома без своей собаки.

На смешном видео хозяин Магнуса хочет достать ключи. Он внимательно оглядывается вокруг, тихонько берет ключи с ключницы, смотрит на дверь... а там уже сидит Магнус с поводком.

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