Не выгонял, а хотел играть: пес неожиданно встретил медведя на своем дворе

Дженн Сарджент узнала от соседей, что ее немецкая овчарка Джеймсон один на один во дворе с медведем. Пес не выгонял непрошеного гостя, а наоборот – хотел с ним играть.

Согласно видео с камеры наблюдения, собака бегала и прыгала вокруг медведя. Такими действиями четырехлапый хотел привлечь гостя к игре.

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Медведь сначала встал на задние лапы, но быстро понял, что пес не планирует нападать и бороться не надо. Тогда новые знакомые начали играть на заднем дворе и вскоре медведь ушел.

Хозяйка призналась, что хоть это и выглядело забавно, но она переживала за своего пса Джеймсона. Если вдруг он начал бы лаять или сражаться с медведем, то мог сильно пострадать.

Видео получилось отличным, но моей главной эмоцией было чистое облегчение. Я рада, что моих маленьких детей не было на улице, собака не пострадала, а медведь был в игривом настроении,

– сообщила владелица пса.

"Джеймсон действительно искал его и хотел, чтобы медведь вернулся и поигрался еще. Обычно мой пес защищает территорию и не так игрив с незнакомцами", — добавила владелица.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Смотрите видео: как пес играл с медведем