"Тукан – это летающий ребенок": женщина рассказала, как это жить с экзотической птицей

У США Джанель Цао забрала домой крохотного и больного тукана, чтобы спасти животное. Птица, которую назвали Тоуко, оказалась очень капризной.

Экзотическая птица страдает, когда остается одна и рядом нет людей. Из-за этого Джанель просит подругу побыть с пернатым, когда ей нужно покинуть дом.

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Женщина более 2 лет не ездила в отпуск. Если Тоуко остается один, он начинает громко кричать, пока рядом с ним опять не появится человек.

"Тоуко – это летающая ребенок. Он красивый и веселый, его всегда все очень интересует, поэтому он способен залезть куда угодно. Вчера я нарезала помидоры, которые ему нельзя есть, и положила их в миску с плотной крышкой. Тоуко подлетел к столу, быстро поднял крышку и украл помидор. Тогда взлетел на второй этаж и мгновенно проглотил его, прежде чем я успела подняться", — вспомнила Джанель.

Забота о тукана требует много времени, сил и средств. Например, его рацион состоит только из свежих фруктов, овощей и ягод, что дорого стоит. Кроме того, он ходит в туалет где хочет, и делает это каждые 10 минут.

"Когда я увидела его, мое сердце просто растаяло. Он был таким тихим и застенчивым, сидя в клетке. Это потому, что он был ранен. Я сразу же дала обещание, что сделаю все возможное, чтобы любить его и заботиться о нем", — вспомнила Джанель.

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Такую экзотическую птицу нельзя держать дома, однако Тоуко уже слишком привык к людям. Это помешает ему безопасно вернуться в дикую природу.

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Смотрите фото с инстаграм тукана: