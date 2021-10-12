Как научить котенка пользоваться дряпкой для когтей: практические и действенные советы

Часто хозяева могут найти совершенно новый диван поцарапан любимым котенком. Как изменить привычку домашнего любимца и приучить к дряпке для коготков – читайте в материале.

Преимущественно котята царапают мебель, чтобы обозначить те места, которые считают своей территорией. Соответственно для этого они используют когти.

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Лучший способ спасти ваши вещи – научить кота пользоваться дряпкой. Существует много различных типов, поэтому хозяева смогут легко сделать выбор согласно предпочтениям и нуждам домашнего любимца.

Выбирая вертикальный тип, стоит обращать внимание на его длину. Конструкция должна быть достаточно высокой, чтобы кошка могла вытянуться и все еще имела пространство для царапанья.

Некоторые коты любят горизонтальные дряпки, которые кладут на пол.

Кроме того, есть различные структуры: есть коты, которые предпочитают мягкий материала, подобно картону, а другие – крепкую текстуру веревки.

Советы для обучения

Чем младшего возраста ваш кот, тем быстрее и легче научить его использовать дряпку для когтей. Преимущественно они начинают царапаться, когда их отлучают от мамы, поэтому с этого времени и можно начинать.



Дряпки для кошек / Фото Reddit

Важно убедиться, что дряпка правильно размещена, то есть там, где котик точно будет ее использовать. Например, рядом с местом, где любимец дремлет.

Котята легко могут испугаться чего-то нового, поэтому дайте возможность четвероногим привыкнуть к новым объектам в квартире. Только тогда их можно попробовать соблазнить подойти к дряпке, используя лакомство. Поднимайте и опускайте вкусности вдоль конструкции, чтобы котик мог полностью вытянуться.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Если подвесить еще и игрушки к дряпке, это поможет котенку почувствовать себя более расслабленным. Кроме того, можно попробовать натереть на столбик кошачью мяту. Успокаивающий запах поможет любимцу быстрее привыкнуть.

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Не забывайте во время тренировки вознаграждать свою кошку, используя лакомство или хваля каждый раз, когда она использует дряпку. В конце концов, домашний любимец начнет ею пользоваться и это станет любимым местом для коготков.