Американская пара Сэнди и Майка Мартина забрали из приюта кошку, которую назвали Лилли. Именно она стала спасательницей пары.

Интересно Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание

Когда Лилли начала подходить к камину и обнюхивать газовый клапан, хозяева не могли понять странного поведения кошки. Сначала они пытались отвлечь животное и придумать для нее другое занятие, однако каждый раз Лилли возвращалась к камину.

Мне показалось странным. Она никогда не делала подобного раньше. Я подошла к камину и принюхалась – пахло газом. Запах был очень слабым, но все же я попросила своего мужа проверить клапан,

– вспомнила Сэнди.

Принюхавшись, Майк также почувствовал запах и позвонил в газовую компанию. Там семью попросили немедленно выключить все приборы в доме и открыть дверь. После проверки эксперты сообщили, что у них была очень опасная утечка газа. Благодаря кошке семья не пострадала и после устранения проблемы смогла вернуться домой.

Читайте также Схватила за воротник и тянула: собака спасла хозяина, когда у него случился инсульт

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Смотрите видео: как кошка спасла семью