Найдите двойника своего животного на картине: новое развлечение от Google

В 2018 году у Google появилась функция Art Selfie. Благодаря ей пользователи могут сравнить свои фото с мировыми шедеврами живописи и найти нарисованного "двойника". Теперь эта функция доступна и для домашних питомцев.

Для того чтобы найти двойника своего котика, песика или даже черепахи, нужно установить приложение Google Arts & Culture. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play Market.

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Приложение сравнит фото вашего любимца с картинами художников / Коллаж 24 канала

Искусственный интеллект ищет двойников

Благодаря технологии искусственного интеллекта программа под названием Pet Portraits проанализирует фото вашей собаки, кота, попугая, рыбок, птиц, черепах и так далее. И найдет двойников с помощью каталога Google Arts&Culture.

В коллекции Google оцифрованы десятки тысяч картин и фотографий, предоставленных галереями и музеями со всего мира.

Программа автоматически обрезает фото любимцев и картинку с животным, что придает им максимальное сходство. На фотоколлаже также есть имя автора картины.

Вот так Pet Portraits подобрал двойника кошки Багиры.



Кошка редактора раздела Pets и ее "двойник" / Фото 24 канала

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Больше фото смотрите здесь / Фото 24 канала

В каталоге Google Arts & Culture собраны полотна известных художников, а также древнеегипетские статуэтки, мексиканский стрит-арт, традиционные китайские акварели и много разных форм искусства разных стран и эпох.

Найти приложение можно на официальном сайте.

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Как работает Pet Portraits: смотрите видео