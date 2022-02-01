Находит "новых хозяев": собака придумала метод, как дольше играть в парке

Часто собаки не хотят завершать прогулку и предпочитают еще побегать. Для этого они придумывают разнообразные хитрые и забавные методы.

Собака, которую назвали Осо, придумал особый метод, как ему дольше оставаться на улице.

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Когда хозяйка Каролина Палуди пытается забрать его домой, четвероногий подходит к совершенно незнакомым людям и делает вид, что он их домашний любимец.



Собака с хозяйкой / Фото OSO.THE.GOLDEN

"Осо делает это каждый раз, когда приходит время покидать парк. Он сближается с другой семьей и полностью меня игнорирует", — рассказала Каролина Палуди.

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По словам хозяйки, собаке удается хорошо овладевать ролью чужого питомца и взаимодействовать с "новыми хозяевами". К примеру, он может заняться с ними йогой. Люди, которые становятся частью плана Осо, с удовольствием общаются с хорошей собакой.

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Несмотря на все свои хитрые методы, четырехлапый всегда возвращается домой вместе с Каролиной. Ведь не может променять хозяйку на кого-то другого.

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