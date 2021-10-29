Нагло залезла на стол и отказывалась слезть: забавное видео про собаку покоряет соцсети

Владельцы домашних животных знают, какими непослушными иногда бывают их любимцы. Вот и эта милая собачка породы голдендудл полностью игнорировала попытки свои хозяйки восстановить порядок и дисциплину.

Собаку по кличке Милли оставили дома одну. Но хозяева установили на кухне специальную скрытую камеру, через которую можно разговаривать со своим любимцем.

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Песик залез на стол

Голдендудлы – большие собаки, поэтому залезть на стол для Милли не составило никакой проблемы. Владелица собаки посмотрела в камеру и увидела, что ее любимица стоит на столе.

Женщина принялась кричать на собаку, но Мили игнорировала ее команды. В конце концов, через некоторое время собака слезла, но без особого желания. И сразу же попыталась залезть на тумбу.

Хозяйка снова начала ругать любимицу. Тогда Милли обиженно ушла. Но, как выяснилось, она покинула кухню ненадолго.

Собака залезла на стол и игнорировала команды хозяйки: курьезное видео

Но на этом история не завершилась. Когда хозяйка собаки посмотрела в камеру через некоторое время, Милли преспокойно лежала на столе.

Женщина снова начала ругаться и кричать на Милли. Однако собака делала вид, что спит и не слышит приказов слезть.

Тогда владелица сменила тактику и принялась звать Милли ласковым голосом. Собака подняла голову, посмотрела в камеру, и преспокойно улеглась отдыхать дальше.

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Оба видео стали вирусными в тиктоке. Первое просмотрели почти 7 миллионов пользователей, а второе – более 600 тысяч.

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