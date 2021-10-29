Нагло залезла на стол и отказывалась слезть: забавное видео про собаку покоряет соцсети
Источник:тикток karburrows
Владельцы домашних животных знают, какими непослушными иногда бывают их любимцы. Вот и эта милая собачка породы голдендудл полностью игнорировала попытки свои хозяйки восстановить порядок и дисциплину.
Собаку по кличке Милли оставили дома одну. Но хозяева установили на кухне специальную скрытую камеру, через которую можно разговаривать со своим любимцем.
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Песик залез на стол
Голдендудлы – большие собаки, поэтому залезть на стол для Милли не составило никакой проблемы. Владелица собаки посмотрела в камеру и увидела, что ее любимица стоит на столе.
Женщина принялась кричать на собаку, но Мили игнорировала ее команды. В конце концов, через некоторое время собака слезла, но без особого желания. И сразу же попыталась залезть на тумбу.
Хозяйка снова начала ругать любимицу. Тогда Милли обиженно ушла. Но, как выяснилось, она покинула кухню ненадолго.
Собака залезла на стол и игнорировала команды хозяйки: курьезное видео
Но на этом история не завершилась. Когда хозяйка собаки посмотрела в камеру через некоторое время, Милли преспокойно лежала на столе.
Женщина снова начала ругаться и кричать на Милли. Однако собака делала вид, что спит и не слышит приказов слезть.
Тогда владелица сменила тактику и принялась звать Милли ласковым голосом. Собака подняла голову, посмотрела в камеру, и преспокойно улеглась отдыхать дальше.Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.
Собака уснула на столе: смотрите продолжение истории
Оба видео стали вирусными в тиктоке. Первое просмотрели почти 7 миллионов пользователей, а второе – более 600 тысяч.
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Что известно о голдендудлах
Это гибридные собаки, возникшие в результате скрещивания лабрадора и пуделя. Это собаки большого размера, их шерсть напоминает шерсть пуделя, а хвост обычно большой и пушистый, как у золотистого ретривера. Голдендул не признан отдельной породой, но является чрезвычайно популярным гибридом. Голдендудлы умны, легко поддаются дрессировке и очень добрые. Они часто работают терапевтами и идеально подходят для семей с детьми.