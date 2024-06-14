Об этом писали в пророчестве: на свет появился легендарный белый буйволенок – потрясающие фото

В Йеллоустонском национальном парке, что в США, родился редкий теленок белого буйвола. Об этом событии упоминали в пророчестве американские индейцы.

Вождь индейцев Арвол признался, что рождение редкого животного – как второе пришествие Иисуса Христа для его народа. Соответствующие кадры появились в сети.

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На свет появился легендарный белый буйволенок

Новорожденный теленок в стаде бизонов у реки Ламар заметила семья посетителей заповедника.

Я смотрю, а это белый теленок. Была совершенно ошеломлена, когда это увидела,

– рассказывает Эрин Братен, которая и сделала фотографию редкого животного.

Новорожденного теленка в стаде бизонов у реки Ламар заметила семья посетителей заповедника / Фото с фейсбука

Вождь Арвол, который является духовным лидером племен Лакота, Дакота и Накота Ояте, признался, что рождение белого буйвола – это как второе пришествие Христа для его народа.

Согласно легенде, около 2000 лет назад, когда у людей заканчивалась пища, а бизоны вымирали, ниоткуда появилась женщина с теленком белого буйвола. Таинственная незнакомка дала одному из членов племени миску и свирель, объяснив, как именно нужно молиться, чтобы спастись от голода.

Однажды, когда снова наступят тяжелые времена, я вернусь на землю в образе белого теленка с черным носом, черными глазами, черными копытами,

– сказала та женщина.

По словам вождя индейцев, рождение уникального животного является одновременно благословением и предупреждением. Судя по опубликованным фотографиям, теленок полностью соответствует описанию, что упоминается в легенде.

Возможно, это просто альбинос?

Отвечая на упреки скептиков, исполнительный директор Межплеменного совета буйволов Тори Хайнерт объяснил, что новорожденный белый буйволенок это не альбинос, потому что в таком случае его глаза были бы красными.



На свет появился легендарный белый буйволенок / Фото с фейсбука

Многие племена рассказывают собственные истории о том, почему белый буйвол так важен. Все сводятся к тому, что они священны.

Кстати, это не первый белый теленок буйвола, который появился на свет. Похожее на него по кличке Чудо родилось в 1994 году в Висконсине (США).

В США на ферме родился теленок, который имеет два лица

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. Животное имеет четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Теленка назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

Владелец добавил, что животное не продается. Для спокойствия теленка, фермеры не пускают к нему посетителей и журналистов.