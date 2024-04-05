"Усынови" козу: на острове в Италии местные власти придумали, куда девать одичавших животных

На итальянском острове Аликуди количество диких коз в шесть раз превысило количество населения. Поэтому местные власти предложили местным жителям "усыновлять" животных.

В Аликуде пообещали, что продлят сроки раздачи коз до тех пор, пока не удастся достичь их контролируемого количества. Пока что дедлайн - 10 апреля.

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На острове в Италии предлагают "усыновить" коз

Остров Аликуди признан самым маленьким островом Эолийского архипелага на Сицилии. С населением около 100 жителей и сообществом из более 600 диких коз, это живописное место привлекает внимание как обязательный туристический объект.

За последние два года наблюдается значительное увеличение популяции коз, из-за чего они решаются спускаться со скал в городское поселение. Жители сообщают о случаях, когда козы забегали в их дома, создавая потенциальную угрозу.

Поэтому мэр острова Риккардо Гулло представил программу "усыновления коз". Он заявил, что все, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и заплатит "гербовый сбор" в размере 16 евро, может взять столько коз, сколько пожелает, при условии, что они вывезут их с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения.

Мы не хотим даже рассматривать вариант вывода животных, поэтому предлагаем раздавать их местным. Заявку на козу может подать любой – человек не обязательно должен быть фермером. Ограничений по количеству нет,

– сообщил он.

Он добавил, что предложение "усыновления" животного действует до 10 апреля. Несколько телефонных звонков уже было.

На острове в Италии предлагают "усыновить" коз / Фото Unsplash

Отмечается, что козы были впервые завезены в Аликуди 20 лет назад с целью основания программы разведения. К сожалению, план не увенчался успехом, в результате чего козы были брошены и оставлены выживать сами по себе.

Если изначально на острове козы считались достопримечательностью, то теперь стали неприятностью для местных жителей. Рост популяции коз привело к тому, что они вышли за пределы своей привычной среды обитания и врывались в сады и дома. Их видели, как они пожирают растительность в общественных парках, частных садах и живых изгородях, а также пытаются перелезть через каменные стены, которые обычно не способны выдержать их вес.