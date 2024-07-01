В Одессе на пляже заметили большого ската: невероятные кадры: невероятные кадры

В курортных морских городках постоянно можно стать свидетелями появления необычных обитателей водоемов. В частности, на днях такое случилось и в Одессе.

Там на пляже отдыхающие заметили у берега крупную рыбу – ската-хвостокола. Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.

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В Одессе на пляже заметили большого ската

30 июня на берегу Одессы был обнаружен большой скат. Рыба находилась в ослабленном состоянии и по непонятным причинам плыла к берегу. Власти и морские биологи выясняют обстоятельства этого необычного события.

Скат подплыл прямо к берегу: смотрите видео

Появление ската вызвало интерес общественности, и кто-то ненадолго выловил морское животное на берег, но потом вернул его обратно в море.

Такие действия людей вызвали в сети шквал критики. Вот несколько комментариев:

"А почему людям не жалко ту рыбу, что они едят";

"Как дикари какие-то, зачем его было из воды доставать? Чтобы пофоткаться? Совсем с ума сошли...";

"Стадо дебилов";

"Чтобы шипа кому-то загнал, вот номер был бы".

Ската выловили: смотрите видео

Напомним, что у ската есть ядовитый шип, который может нанести очень серьезные травмы. Поэтому контакт с ним опасен.

На лиманах Одесской области поселились малые белые цапли

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", на берегу Шаганского лимана, процветает популяция маленьких аккуратных цапель, которые охотятся на рыбу. В прошлом году цаплям не удалось завести многочисленное потомство из-за войны, но сейчас ситуация с размножением у них значительно улучшилась.

Поэтому в последние недели каждый рассвет и под вечер на берегах лимана Шаганы можно наблюдать опрятных малых чепур.