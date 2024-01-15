В Одесской области из-за шторма мигрируют шакалы: что надо знать

Шторм и подъем уровня воды в нацпарке Тузловские лиманы заставили многих зверей покинуть прибрежные территории и искать убежище. В список пострадавших животных попали и шакали.

Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" доктор биологических наук Иван Русев.

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В Одесской области из-за шторма мигрируют шакалы

Из-за шторма среди "переселенцев" – шакалы, а также множество грызунов, которые в последние годы, пользуясь естественным затишьем, устроились в засохших камышах на берегу лиманов.

Сейчас очень часто можно наблюдать шакалов, которых я люблю называть золотистыми волчиками, за пределами привычных камышовых приютов и логов, которые они в последние годы формировали на сухом побережье Тузловских лиманов,

– пишет Русев.

По его словам, в последние дни они все чаще сплачиваются небольшими стайками на более сухих участках огромной песчаной пересыпи в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Из-за шторма на Одесщине животные вынуждены мигрировать / Фото Иван Русев

В то же время ученый добавил, что наводнение согнало не только шакалов, но и многие мышевидные грызуны, которые имели "комфортное" жилье в высохших за последние годы камышовых зарослях. Со всем тем, сейчас на грызунов охотятся не только шакалы, но и многие белые цапли.

К слову, ранее Русев объяснял, что шторм – долгожданное событие в нацпарке. Разлив воды положительно повлияет на биоразнообразие заповедника.

Шторм на Одесщине / Фото Ивана Русева

Шакали: что нужно знать

Шакал обычный – это млекопитающее из семьи псу. Его научное название Canis aureus. Первая составляющая переводится как "собака" и подчеркивает родство с домашними псами и волками. Вторая составляющая научного названия шакала переводится как "золотистый". То есть дословно это животное называется "золотистой собакой", что связано с окраской шерсти.

Шакал имеет длинный тонкий нос, большие уши и пушистый хвост, что делает его очень похожим на лису. Тело у него подтянутое, ноги – стройные, а глаза – темные. Длина шакала составляет 60 – 100 сантиметров, а еще 20 – 30 сантиметров приходится на хвост. Высота в плечах достигает 35 – 50 сантиметров, а вес – 7 – 15 килограммов.

Шакал обыкновенный / Фото Википедия

Это животное имеет грубый и довольно короткий мех, который в зависимости от времени года темнеет или светлеет. Спина имеет пестрый черный-серый окрас. Голова, бока и конечности обычно рыжеватые или красновато-коричневые. Низ тела бледный, почти белый, а кончик хвоста – черный.

Обычно шакалы довольно потаенны и пытаются спрятаться среди высокой травы, в трещинах скал или за деревьями. Эти животные проявляют агрессию только тогда, когда на их территории грозит потенциальный хищник.

Любопытно, что шакал обыкновенный способен выдерживать морозы до – 25°С. Однако он не приспособлен к перемещению среди глубокого снега. В местностях рядом с домами людей шакалы ведут преимущественно ночной образ жизни. В других случаях эти животные могут быть отчасти активными даже днем.