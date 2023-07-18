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Вот и не стало нашей Гаги. Она была старейшей гусыней Украины и умерла на 39 году жизни. Гага вылупилась из яичка в далеком 1984 году. Старше меня и пережила всех жителей небольшого семейного подворья недалеко от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья дедушки,

– рассказал Зуб.

По его словам, с Гагой отходит целая эпоха. В последние годы гусыня потеряла зрение, но, несмотря на это, ежедневно медленно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, как утверждает Зуб, кроме нее, уже никто не ходил.

Умерла старейшая гусыня Украины / Фото из фейсбука Ореста Зуба

Мужчина говорит, что для их семьи она была настоящим символом, но "настало ее время отойти в птичий рай".

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