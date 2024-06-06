На Киевщине горела улиточная ферма: какова судьба моллюсков

5 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре, вспыхнувшем на фермерском хозяйстве в Белой Церкви. В сообщении также говорилось о том, что пожарные уже выехали на место и борются с огнем.

На Киевщине горела улиточная ферма

Загорелась улиточная ферма. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, опубликовав соответствующие кадры с места происшествия.

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Следователи и специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание двух теплиц, огонь из которых перекинулся на помещение, где был расположен сарай.



В Киевской области загорелась улиточная ферма / Фото Нацполиция

К счастью, пожар потушили, пострадавших в результате возгорания нет. Моллюсков в конструкциях, которые занялись, также не было.



К счастью, пострадавших нет / Фото Нацполиция

Причина возгорания будет известна позже, после выводов сотрудников ГСЧС. Правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины задокументировали факт пожара и проводят дальнейшую проверку.

Напомним, в Святошинском районе Киева утром 27 мая неизвестные на машине сбили оленя. Трагический инцидент произошел на Берестейском проспекте. После наезда животное оставили умирать прямо посреди проезжей части.