"Мы спасли друг друга": как женщина помогла котенку выжить

Женщина спасла котенка от смерти, а он в ответ помогает ей бороться с депрессией. Как живет этот дуэт – читайте в материале.

В 2016 году Аманда ушла с работы, и врачи поставили ей диагноз депрессия. Тогда женщина решила завести домашнего питомца, надеясь, что это придаст стимула ее жизни.

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Маленького черно-белого кота она увидела на сайте объявлений. Аманда час добиралась в одну сторону, чтобы забрать четырехлапого друга, которого назвала Куки.



Куки / Фото Bored Panda

Женщину убеждали, что кота избавили от паразитов и помогли справиться с обезвоживанием, однако это не было правдой. Уже через 2 дня ей пришлось экстренно везти Куки к ветеринару, что обнаружил сильное обезвоживание и полный желудок глистов.

Положить кота в стационар Аманда не могла, ведь на это ей не хватало денег. Поэтому женщина решила сама заботиться о малыше.

Как лечила котенка

Таблетки от глистов нельзя было давать Куки, ведь котик имел слишком маленький вес и не сильный иммунитет. Чтобы любимец набрал массу тела, Аманда делала домашние паштетики из вареной курицы и рыбы. Каждые 6 часов в горло котенка забрасывали таблетку. Кроме того, были постоянные купания.

Когда котенок наконец-то избавился от глистов, он подхватил инфекцию. Аманда еще несколько месяцев сражалась за жизнь Куки. Пройдя долгий путь реабилитации, теперь это здоровый и активный любимец.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

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Аманда вспомнила, что у нее были дни, когда она не могла встать с постели из-за отчаяния. Однако тогда к ней прибегал четвероногий и постоянно был рядом, поддерживая.

Смотрите фото, которые хозяйка делает для Куки:

"Куки родился за месяц до того, как у меня произошел серьезный срыв. Я чувствую, что, возможно, мы должны были найти друг друга. Мы спасли друг друга", – отметила Аманда.