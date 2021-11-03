Мужчина вместе с собаками попал в ДТП: как незнакомец помог хозяину и четвероногим

Незнакомец помог пострадавшей в ДТП паре. Мужчина не только оказал им первую медицинскую помощь и вызвал врачей, но и предложил позаботиться об их собаках.

Мэтью Ван Де Ритт стал единственным свидетелем автокатастрофы. Сначала мужчина заметил растерянную собаку, стоявшую на обочине дороги. Недалеко от нее была еще одна и перевернутая машина.

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Оказалось, что 10-летний бассет-хаунд Кипер и 2-летняя овчарка Мерлин вылетели из окна, когда машина начала резко тормозить. Собаки не пострадали, однако Мэтью решил сначала их успокоить, а потом броситься к автомобилю. Там он нашел пострадавшего водителя и его девушку, у которых были сильные повреждения.

Мэтью оказал им первую помощь и попросил прохожих позвонить в скорую. Медики забрали девушку в больницу. Водителя же Мэтью пришлось везти самому.

Кроме того, на этом благие дела мужчины не закончились. Он согласился проследить за собаками, пока хозяева будут проходить лечение. Хоть у Мэтью также есть 2 четырехлапых, однако он не сомневался в своем решении.

Я знал, что собачки потрясены, ведь они пережили аварию и пострадали их любимые хозяева. А еще последнее, о чем нужно беспокоиться пострадавшим — все ли в порядке с их собаками,

– объяснил Мэтью.

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Хотя обе собаки выглядели здоровыми, мужчина решил отвезти их в местную ветеринарную клинику для обследования. Когда врач узнал историю, сделал осмотр бесплатным.



Мэтью с собаками / Фото Al Eastman​

Четвероногим дали обезболивающее и отпустили в новый временный дом, где они смогут дождаться своих хозяев.