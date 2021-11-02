Пиренейскую горную собаку, которую назвали Джепсон, забрали у хозяина с синдромом патологического накопления животных. Известно, что собака жила в плохих условиях среди десятка других животных. Кроме того, из-за чесотки был покрыт ранами и язвами.
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Благодаря заботе волонтеров приюта, куда привезли Джепсона, он быстро пошел на поправку. Состояние кожи улучшилось, набрал вес, стал энергичным и веселым.
Однако сам приют расположен в районе, что считается неблагоприятным из-за уровня криминала. На волонтеров центра уже было несколько нападений.
Как Джепсон спас волонтерку
Когда утром девушка отправилась на прогулку с псом, возле них остановился фургон. Из него выскочили 2 мужчины, которые пытались схватить и запихнуть волонтерку в авто. Джепсон бросился на защиту. Пиренейская горная собака – мощная собака, которая имеет острые клыки и способна самостоятельно защититься даже от двух мужчин.
У собак этой породы хорошо развит охранный инстинкт. Именно это дало нападавшим понять, что Джепсона им не побороть. Мужчины отпустили девушку и скрылись.
Основательница приюта убеждена, что их волонтёрка могла стать жертвой похищения, если бы не четвероногий защитник. Кроме того, женщина решила перенести приют в более безопасное место и занялась поисками лучшего места.
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Эта история получила широкую огласку. О героическом поступке Джепсона узнало много людей, что помогло ему обрести новую семью.
Джепсон в новой семье / Фото фейсбук