Пиренейскую горную собаку, которую назвали Джепсон, забрали у хозяина с синдромом патологического накопления животных. Известно, что собака жила в плохих условиях среди десятка других животных. Кроме того, из-за чесотки был покрыт ранами и язвами.

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Благодаря заботе волонтеров приюта, куда привезли Джепсона, он быстро пошел на поправку. Состояние кожи улучшилось, набрал вес, стал энергичным и веселым.

Однако сам приют расположен в районе, что считается неблагоприятным из-за уровня криминала. На волонтеров центра уже было несколько нападений.

Как Джепсон спас волонтерку

Когда утром девушка отправилась на прогулку с псом, возле них остановился фургон. Из него выскочили 2 мужчины, которые пытались схватить и запихнуть волонтерку в авто. Джепсон бросился на защиту. Пиренейская горная собака – мощная собака, которая имеет острые клыки и способна самостоятельно защититься даже от двух мужчин.

У собак этой породы хорошо развит охранный инстинкт. Именно это дало нападавшим понять, что Джепсона им не побороть. Мужчины отпустили девушку и скрылись.

Основательница приюта убеждена, что их волонтёрка могла стать жертвой похищения, если бы не четвероногий защитник. Кроме того, женщина решила перенести приют в более безопасное место и занялась поисками лучшего места.

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Эта история получила широкую огласку. О героическом поступке Джепсона узнало много людей, что помогло ему обрести новую семью.



Джепсон в новой семье / Фото фейсбук