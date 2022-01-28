Хозяин соревновался с собакой за вкусности: видео борьбы за главный приз
Источник:тикток bulldogpabs
Мужчина вместе со своим домашним любимцем устроили забавные соревнования. Кто из них выиграл – читайте в материале.
Согласно видео, хозяин со своим бульдогом разложил на полу две линии вкусностей. Цель соревнований – кто быстрее их съест, тот получит дополнительный вкусный приз.
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Пес был чрезвычайно спокоен, поэтому сразу заметить в нем желание победить – было невозможно. Однако четырехлапый показал впечатляющую реакцию и быстроту. На кадрах видно, как легко бульдог победил в соревновании и даже украл кусок у хозяина.
Видео в тикток набрало более 17 миллионов просмотров. А пользователи остались под впечатлениями от собаки.
- "Заботливый пес не хочет, чтобы хозяин ел с пола".
- "Ожидал, что бульдог с места не сдвинется".
- "Переиграл и уничтожил".
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