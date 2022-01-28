Хозяин соревновался с собакой за вкусности: видео борьбы за главный приз

Мужчина вместе со своим домашним любимцем устроили забавные соревнования. Кто из них выиграл – читайте в материале.

Согласно видео, хозяин со своим бульдогом разложил на полу две линии вкусностей. Цель соревнований – кто быстрее их съест, тот получит дополнительный вкусный приз.

Интересно Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев

Пес был чрезвычайно спокоен, поэтому сразу заметить в нем желание победить – было невозможно. Однако четырехлапый показал впечатляющую реакцию и быстроту. На кадрах видно, как легко бульдог победил в соревновании и даже украл кусок у хозяина.

Видео в тикток набрало более 17 миллионов просмотров. А пользователи остались под впечатлениями от собаки.

"Заботливый пес не хочет, чтобы хозяин ел с пола".

"Ожидал, что бульдог с места не сдвинется".

"Переиграл и уничтожил".

Читайте также Песик любит "пугать" хозяев: забавное видео игры четырехлапого

Смотрите видео соревнований хозяина с собакой:

Собака плыла 10 километров по реке Днестр, чтобы найти хозяина: смотрите видео