Мужчина прыгнул к акулам, чтобы поймать раненую птичку: видео спасения

Мужчина прыгнул в воду, где плавали акулы, чтобы спасти раненую птицу. Соответствующее видео активно распространяли в социальных сетях.

Когда Мохаммад Ракиб увидел, что птица нуждается в помощи, он сразу же бросился в воду. Как отмечают СМИ, в этот момент вокруг судна плавало не менее 10 акул.

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Джалил Наджафов, который отдыхал в тот момент на яхте, начал снимать все на видео. На нем видно, как Мохаммад, зажал птицу в руке, плывет к судну. Мужчина рисковал, ведь рядом были хищники и сильное течение, которому трудно сопротивляться. Уже у борта члены команды помогли мужчине выбраться из воды.



Спасена птичка / Фото Jam Press

Известно, что спасенная птичка вида зебровая амадина живет на яхте в зеленых кустах. Недавно она повредила крыло, поэтому не могла летать. Прыгнув с ветки, она упала прямо в воду и без помощи Мохаммада погибла бы.

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