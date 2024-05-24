Блогер купил загадочную коробку с яйцами: то, что из них вылупилось, удивит – потрясающие кадры

Автор популярного YouTube-канала BioLife недавно приобрел коробку с яйцами неизвестных рептилий. В течение следующих 60 дней он усердно ухаживал за яйцами, пока они не вылупились.

Мужчина был поражен, когда наконец увидел, появившееся из яиц. Он сильно боялся, что потомство не выживет в неестественной среде, но малыши уже хорошо освоились и быстро растут.

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Блогер приобрел коробку с яйцами неизвестных рептилий

Натуралист использовал фонарик от телефона, чтобы просветить яйцо и проверить, есть ли в нем жизнь.

Увидел покраснение формы, а это означает, что оно оплодотворенное. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что там виднеется туловище и хвост,

– объяснил автор.



Блогер проверял яйца рептилии на свету / Фото YouTube/BioLife

Блогер обнаружил, что в яйцах, на вылупление которых он терпеливо ждал, были пенангские гекконы. Эти маленькие рептилии развиваются от 8 до 10 месяцев и живут от 10 до 15 лет, достигая размеров 9 – 10 сантиметров в длину.

Этот вид гекконов способен размножаться без участия самцов. Самки способны стимулировать откладывание яиц, просто находясь в непосредственной близости к другим представителям своего вида или даже сами по себе. Эти гекконы способны производить клоны неоднократно в течение своей жизни, демонстрируя уникальную и увлекательную репродуктивную стратегию.



Из яиц вылупились пенангские гекконы / Фото YouTube/BioLife

С развитием малышей все хорошо

Ютюбер, который любит снимать мини-фильмы о рептилиях в домашних условиях, боялся, что потомство не выживет в неестественной среде, но малыши хорошо освоились в небольшом террариуме и питаются сверчками и мухами. В общем, блогер доволен темпами их развития.

Пока нет никаких проблем. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Просто удивительно, насколько уверенно ведут себя эти гекконы, учитывая их возраст. Они даже не убегают, когда я беру их на руки и кормлю мухами. Вот и закончилось мое путешествие!

– резюмировал автор.

Как гекконы вылуплялись: смотрите видео

К слову, недавно ученые обнаружили древние губки, аммонитовые копролиты и клювы, однако самой интересной находкой стала хрупкая звезда возрастом 150 миллионов лет. Палеонтологам удалось обнаружить совершенно новый вид иглокожих, которого смерть настигла в один из самых интересных моментов жизни – на полпути регенерации.