Чоловік був вражений, коли нарешті побачив, що з'явилося з яєць. Він сильно боявся, що потомство не виживе у неприродному середовищі, але малюки вже добре освоїлися та швидко ростуть.

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Блогер придбав коробку з яйцями невідомих рептилій

Натураліст використовував ліхтарик від телефону, щоб просвітити яйце та перевірити, чи є в ньому життя.

Побачив почервоніння форми, а це означає, що воно запліднене. Якщо добре придивитися, то можна побачити, що там видніється тулуб і хвіст,

— пояснив автор.



Блогер перевіряв яйця рептилії на світлі / Фото YouTube/BioLife

Блогер виявив, що в яйцях, на вилуплення яких він терпляче чекав, були пенангські гекони. Ці маленькі рептилії розвиваються від 8 до 10 місяців і живуть від 10 до 15 років, досягаючи розмірів 9 – 10 сантиметрів у довжину.

Цей вид геконів здатен розмножуватися без участі самців. Самки здатні стимулювати відкладання яєць, просто перебуваючи в безпосередній близькості до інших представників свого виду або навіть самі по собі. Ці гекони здатні виробляти клони неодноразово протягом свого життя, демонструючи унікальну і захопливу репродуктивну стратегію.



З яєць вилупилися пенангські гекони / Фото YouTube/BioLife

З розвитком малюків все добре

Ютюбер, який полюбляє знімати мініфільми про рептилій в домашніх умовах, боявся, що потомство не виживе в неприродному середовищі, але малюки добре освоїлися у невеликому тераріумі й харчуються цвіркунами та мухами. Загалом, блогер задоволений темпами їхнього розвитку.

Поки що немає жодних проблем. Сподіваюсь, так буде і надалі. Просто дивовижно, наскільки впевнено поводяться ці гекони, враховуючи їхній вік. Вони навіть не тікають, коли я беру їх на руки та годую мухами. Ось і закінчилася моя подорож!

– резюмував автор.

Як гекони вилуплювалися: дивіться відео