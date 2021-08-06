Сюрприз из туалета: мужчина нашел в унитазе опасную игуану – видео

Житель Флориды спокойно чистил зубы, и вдруг краем глаза заметил что-то странное. Из унитаза выглядывала большая черная ящерица.

Курт Гилберт с Голливуда не на шутку испугался. Ящерица была такой большой, что не помещалась в унитаз.

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Хвост двигался взад и вперед, вода летела везде, – рассказывает Курт о шокирующем инциденте.

Мужчина растерялся и решил поймать игуану. Он хватал ее за хвост, однако не мог достать из унитаза.

В конце концов игуана оставила свой хвост в руке испуганного мужчины и убежала обратно в канализацию.



Чтобы достать ящерицу из унитаза, пришлось вызывать специалистов / Скриншот

Только через 3 дня мужчина понял, что нужно вызвать специалистов, ведь рептилия, вероятно, продолжает жить в канализации. Он позвонил в организацию Iguana Lifestyles.

На вызов приехал ловец Гарольд Рондане. Он поставил в унитаз палку, чтобы игуана смогла вылезти наружу. Удивительно, но ему удалось таким образом выманить ящерицу.

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Оказалось, что в канализацию попала опасная черная игуана / Скриншот

Оказалось, что это черная игуана – она имеет колючки на хвосте. Этот вид очень опасно держать в жилых домах, ведь они более агрессивны, быстрее кусаются и могут переносить болезни на своих колючках.

Вероятно, ящерица проникла в дом через вентиляционную трубу на крыше. Специалисты говорят, что Курту повезло, ведь он мог просто наступить на игуану в темноте. Также ящерица могла укусить хозяина дома.

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