Хозяин "пушистого будильника" Николас Текоски живет в США. Мужчина часто жаловался, что любимец любит его будить, поэтому он не высыпается.
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Каждый день в 4 утра кот решал, что Николасу достаточно спать и заставлял мужчину просыпаться. Тогда хозяин и придумал "отмщение" для любимца.
Он дождался пока пушистый крепко заснет, а затем неожиданно закричал "Мяв" на ухо, чем разбудил любимца. По реакции кота было ясно, что он явно не ожидал такого поступка от хозяина.
Смотрите видео: как хозяин разбудил кота
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