Муравьи как домашние любимцы: необычные истории выращивания дома и на фирме

Колонии муравьев вместо кошек и собак становятся все популярными. Ведь они живут в формикариях слаженно и тихо. Студент-биолог и фермер рассказали, что каждая муравьиная ферма работает как единый организм.

Среди их преимуществ немецкий студент-биолог Бенедикт Раштеттер также называет и то, что за ними очень интересно наблюдать. Он муравьев изучает с детства.

К теме Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев

Четкое распределение ролей

Муравьи занимают ведущее место среди насекомых по степени слаженности – их небольшие группы работают как единый организм. В их колониях действует четкое распределение ролей:

есть королева-матка, которая откладывает яйца;

стража, отвечающая за безопасность царицы;

солдаты, которые готовы умереть за общество;

труженики, которые работают, не разгибая спин;

добытчики, которые обеспечивают все общество пищей.

Муравьиную ферму можно создать даже самостоятельно. Для этого нужно приобрести одну или несколько маток с тружениками и личинками. Обычно их продают в пробирках. После этого насекомых дома стоит разместить в формикарий.

Имеют терапевтический эффект

Формикарий – это специальный герметичный террариум землей или песком для жизни муравьев. Он прозрачен, что позволяет хозяевам наблюдать за насекомыми – как они

Студент факультета биологии и охраны окружающей среды Грайфсвальдском университета Бенедикт Раштеттер рассказывает, что изучает муравьев с детства. Формикарии занимают в доме целую комнату.

Наблюдать за муравьями очень интересно. Для меня это своего рода медитация, – рассказал Бенедикт.

Говорит, что люди даже не представляют, насколько увлекательно его хобби – для понимания "стоит просто попробовать".

И не советует заводить экзотические виды, потому что они требуют особых условий зимой. Более того, если убегут в природу – могут нарушить экосистему.

"Король муравьев"

Предпринимателя из Берлина Мартина Себеста часто называют "королем муравьев", ведь он уже более 20 лет продает муравьиные фермы.

Это единственное крупное предприятие такого типа на всю Германию.

Общая площадь его помещений – более 1000 квадратных метров.

В нем работают более 20 человек – это специалисты по уходу за муравейниками, стекольщики и специалисты по технологии пластмасс, продавцы, логисты, разработчики, а также управленческий персонал.

Началось все еще в 5-летнем возрасте – он заинтересовался муравьями, наблюдал за ними в саду. Впоследствии поселил муравьев в аквариуме – фотографировал их и делал записи. Эту информацию публиковал на сайте. Многие люди заинтересовались темой, оставляли положительные отзывы.

И со временем я понял, что хочу сделать это хобби делом своей жизни,

– говорит мужчина.

Он ездил в Латинскую Америку, Африку, Азию, Австралию – общался с коллекционерами муравьев. Теперь у Мартина много контактов.

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, что станет отличной основой его ежедневного рациона.

Предприниматель говорит, что с каждым годом спрос на муравьев увеличивается. Обычно на ферме 20 – 30 тисяч муравьиных колоний. И сейчас меньше – из-за пандемии невозможно поехать, чтобы купить новые. Кстати, колонии бывают очень разные.

Есть совсем маленькие – с нескольких насекомых, помещаются в желуди. А есть большие, которые делают гнезда площадью 50 квадратных метров и 8 метров в глубину – фактически это целая квартира,

– объяснил предприниматель.



Муравьи могут годами жить в одном формикарии / Фото Picture Alliance

Для предприятия важно создать условия, чтобы у насекомых было достаточно места для движения и развития колонии, ведь продолжительность жизни некоторых насекомых – от нескольких и до более десятка лет. Для этого используют просторные формикарии.

Покупают муравьиные фермы разные люди – от детей до пенсионеров, а также для артпроектив, кино- и телестудии, врачебной практики, адвокатских бюро, зоопарков, университетов и школ. Все потому, что людям интересно.

"Вот, например. Диаметр отверстия, через которое муравьи попадают в свое гнездо, – ориентировочно 5 миллиметров. Но по мере того, как к нему приближается группа муравьев, которые несут найденного большого жука, отверстие расширяется до 13 миллиметров. То есть они каким-то образом сообщают собратьям, что у них большая добыча. Но как? Ответ на этот вопрос пока не нашли", – говорит Мартин.



Мартин объяснил, что насекомых любят как взрослые, так и дети / Фото Picture Alliance

Опасные виды

Ученые университета Лозанны установили, что непропорционально часто в интернете продают инвазионные виды. Если так будет продолжаться, то они распространятся в мире. Это серьезная угроза экологии. Но Мартин говорит, что он не занимается такими видами.

Инвазионные виды – это чужеродные виды, обладающие способностью к экспансии. Это есть угрозой и флоре и фауне экосистем. Ведь они конкурируют с коренными видами за экологические ниши, вызывая гибель местных.

Кстати, через коммерческую деятельность человека существует 5 видов муравьев, которые включили в список 100 самых опасных инвазивных организмов, которые пагубно влияют на экосвязи коренных видов.

Интересно Что вы знаете о породах собак с кино: пройдите тест