Муравьи как домашние любимцы: необычные истории выращивания дома и на фирме

Колонии муравьев вместо кошек и собак становятся все популярными. Ведь они живут в формикариях слаженно и тихо. Студент-биолог и фермер рассказали, что каждая муравьиная ферма работает как единый организм.
Среди их преимуществ немецкий студент-биолог Бенедикт Раштеттер также называет и то, что за ними очень интересно наблюдать. Он муравьев изучает с детства.
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Четкое распределение ролей
Муравьи занимают ведущее место среди насекомых по степени слаженности – их небольшие группы работают как единый организм. В их колониях действует четкое распределение ролей:
- есть королева-матка, которая откладывает яйца;
- стража, отвечающая за безопасность царицы;
- солдаты, которые готовы умереть за общество;
- труженики, которые работают, не разгибая спин;
- добытчики, которые обеспечивают все общество пищей.
Муравьиную ферму можно создать даже самостоятельно. Для этого нужно приобрести одну или несколько маток с тружениками и личинками. Обычно их продают в пробирках. После этого насекомых дома стоит разместить в формикарий.Справка. Формикарий – это специальный герметичный террариум землей или песком для жизни муравьев. Он прозрачен, что позволяет хозяевам наблюдать за насекомыми – как они прокладывают тоннели, создают гнезда, транспортируют пищу и утилизируют отводы .
Имеют терапевтический эффект
Студент факультета биологии и охраны окружающей среды Грайфсвальдском университета Бенедикт Раштеттер рассказывает, что изучает муравьев с детства. Формикарии занимают в доме целую комнату.
Наблюдать за муравьями очень интересно. Для меня это своего рода медитация, – рассказал Бенедикт.
Говорит, что люди даже не представляют, насколько увлекательно его хобби – для понимания "стоит просто попробовать".
И не советует заводить экзотические виды, потому что они требуют особых условий зимой. Более того, если убегут в природу – могут нарушить экосистему.
"Король муравьев"
Предпринимателя из Берлина Мартина Себеста часто называют "королем муравьев", ведь он уже более 20 лет продает муравьиные фермы.
- Это единственное крупное предприятие такого типа на всю Германию.
- Общая площадь его помещений – более 1000 квадратных метров.
- В нем работают более 20 человек – это специалисты по уходу за муравейниками, стекольщики и специалисты по технологии пластмасс, продавцы, логисты, разработчики, а также управленческий персонал.
Началось все еще в 5-летнем возрасте – он заинтересовался муравьями, наблюдал за ними в саду. Впоследствии поселил муравьев в аквариуме – фотографировал их и делал записи. Эту информацию публиковал на сайте. Многие люди заинтересовались темой, оставляли положительные отзывы.
И со временем я понял, что хочу сделать это хобби делом своей жизни,
– говорит мужчина.
Он ездил в Латинскую Америку, Африку, Азию, Австралию – общался с коллекционерами муравьев. Теперь у Мартина много контактов.Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, что станет отличной основой его ежедневного рациона.
Предприниматель говорит, что с каждым годом спрос на муравьев увеличивается. Обычно на ферме 20 – 30 тисяч муравьиных колоний. И сейчас меньше – из-за пандемии невозможно поехать, чтобы купить новые. Кстати, колонии бывают очень разные.
Есть совсем маленькие – с нескольких насекомых, помещаются в желуди. А есть большие, которые делают гнезда площадью 50 квадратных метров и 8 метров в глубину – фактически это целая квартира,
– объяснил предприниматель.
Муравьи могут годами жить в одном формикарии / Фото Picture Alliance
Для предприятия важно создать условия, чтобы у насекомых было достаточно места для движения и развития колонии, ведь продолжительность жизни некоторых насекомых – от нескольких и до более десятка лет. Для этого используют просторные формикарии.
Покупают муравьиные фермы разные люди – от детей до пенсионеров, а также для артпроектив, кино- и телестудии, врачебной практики, адвокатских бюро, зоопарков, университетов и школ. Все потому, что людям интересно.
"Вот, например. Диаметр отверстия, через которое муравьи попадают в свое гнездо, – ориентировочно 5 миллиметров. Но по мере того, как к нему приближается группа муравьев, которые несут найденного большого жука, отверстие расширяется до 13 миллиметров. То есть они каким-то образом сообщают собратьям, что у них большая добыча. Но как? Ответ на этот вопрос пока не нашли", – говорит Мартин.
Мартин объяснил, что насекомых любят как взрослые, так и дети / Фото Picture Alliance
Опасные виды
Ученые университета Лозанны установили, что непропорционально часто в интернете продают инвазионные виды. Если так будет продолжаться, то они распространятся в мире. Это серьезная угроза экологии. Но Мартин говорит, что он не занимается такими видами.Обратите внимание! Инвазионные виды – это чужеродные виды, обладающие способностью к экспансии. Это есть угрозой и флоре и фауне экосистем. Ведь они конкурируют с коренными видами за экологические ниши, вызывая гибель местных.
Кстати, через коммерческую деятельность человека существует 5 видов муравьев, которые включили в список 100 самых опасных инвазивных организмов, которые пагубно влияют на экосвязи коренных видов.
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