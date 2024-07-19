Все не так однозначно: можно ли давать своим питомцам человеческие имена

Казалось бы, в том, что домашним животным дают человеческие имена, нет ничего постыдного. Но по этому поводу существуют различные предубеждения. В частности, церковь и народные приметы по-разному объясняют этот вопрос.

Так можно ли давать любимцу человеческое имя? Кто здесь прав, а кто виноват, попытался разобраться и Pets24.

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Можно ли давать животным человеческое имя?

Называть животных человеческими именами не хорошо с этической точки зрения

Многие люди будут обижены и будут чувствовать себя неприятно, когда их будут называть по имени их домашнего любимца. Вряд ли кому-то может понравиться, что его отождествляют с домашним котом. Так же и с животными.

Называть так животных запрещает христианская церковь

Называть домашних животных именами святых считается тяжким грехом согласно Священному Писанию. Этот акт – неуважение к святым, поскольку каждое человеческое имя тесно связано с именем святого. Сравнение святых с животными из-за такой практики считается крайне неуместным и противоречит религиозному учению.

Все имена собственные надо разделять на антропонимы и зоонимы

В соответствии с нормами украинского языка, собственные названия делятся на антропонимы и зоонимы. Антропонимы касаются названий людей, а зоонимы – названий животных. Эта классификация служит определенной цели и не является произвольной. Несоблюдение этого правила свидетельствует о неуважении к себе, а также к своему ангелу-хранителю.



Можно ли давать животным человеческое имя / Фото Unsplash

Если назвать животное человеческим именем, то это не пойдет ему на благо

Человеческое имя несет большую энергетическую нагрузку, которая является слишком тяжелой для животного. Имена для животных, которые не связаны с человеческими именами, звучат милее и позитивнее влияют на них. Скорее всего, с человеческим именем животное будет злым, агрессивным и болезненным.

Рекомендуют выбирать кличку, которая будет благозвучной, ведь так животному легче ее запомнить и реагировать на зов хозяина.

Правильно подобранная кличка для любимца обеспечит спокойную жизнь и положительную энергетику. Животное будет меньше болеть и радовать своих хозяев.