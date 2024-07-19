Так можно ли давать любимцу человеческое имя? Кто здесь прав, а кто виноват, попытался разобраться и Pets24.
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Можно ли давать животным человеческое имя?
- Называть животных человеческими именами не хорошо с этической точки зрения
Многие люди будут обижены и будут чувствовать себя неприятно, когда их будут называть по имени их домашнего любимца. Вряд ли кому-то может понравиться, что его отождествляют с домашним котом. Так же и с животными.
- Называть так животных запрещает христианская церковь
Называть домашних животных именами святых считается тяжким грехом согласно Священному Писанию. Этот акт – неуважение к святым, поскольку каждое человеческое имя тесно связано с именем святого. Сравнение святых с животными из-за такой практики считается крайне неуместным и противоречит религиозному учению.
- Все имена собственные надо разделять на антропонимы и зоонимы
В соответствии с нормами украинского языка, собственные названия делятся на антропонимы и зоонимы. Антропонимы касаются названий людей, а зоонимы – названий животных. Эта классификация служит определенной цели и не является произвольной. Несоблюдение этого правила свидетельствует о неуважении к себе, а также к своему ангелу-хранителю.
Можно ли давать животным человеческое имя / Фото Unsplash
- Если назвать животное человеческим именем, то это не пойдет ему на благо
Человеческое имя несет большую энергетическую нагрузку, которая является слишком тяжелой для животного. Имена для животных, которые не связаны с человеческими именами, звучат милее и позитивнее влияют на них. Скорее всего, с человеческим именем животное будет злым, агрессивным и болезненным.
Рекомендуют выбирать кличку, которая будет благозвучной, ведь так животному легче ее запомнить и реагировать на зов хозяина.
Правильно подобранная кличка для любимца обеспечит спокойную жизнь и положительную энергетику. Животное будет меньше болеть и радовать своих хозяев.