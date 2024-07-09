Не все так однозначно: ветеринары рассказали о том, можно ли целовать домашних животных

Большинство из нас не представляет жизни без любимых домашних животных чаще всего собак и кошек. Очень часто трудно не обнять и не поцеловать этих милых созданий. Однако в этом вопросе есть кое-что важное для каждого хозяина.

Ветеринары советуют, что хотя целовать своих домашних любимцев в целом безопасно, крайне важно убедиться, что они здоровы, и принять необходимые меры предосторожности. Поскольку животные могут быть переносчиками инфекции, следует быть уверенными, что поцелуй не станет трагическим.

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Можно ли целовать домашних животных?

В недавних рекомендациях эксперты подтвердили, что домашних животных можно целовать при условии соблюдения надлежащих мер гигиены и комфорта. Крайне важно убедиться, что животное находится в хорошем состоянии здоровья, а также строго соблюдать личную гигиену, поскольку зоонозные заболевания могут передаваться между людьми и животными.

Эксперты также отметили важность предотвращения аллергических реакций у домашних животных, отметив, что такие вещества, как губная помада и духи, потенциально могут вызвать такие реакции.

Питомец может воспринять широкую улыбку как визгливость. Также животному может не понравиться жевательная резинка с мятным или цитрусовым вкусом,

– говорится в сообщении.

Проявления привязанности к животным должны сочетаться с обеспечением комфорта для них. В частности, коты положительно реагируют на определенные формы тактильного взаимодействия. Исследования показывают, что котам нравится, когда их целует небритый человек, поскольку шероховатая текстура имитирует анималистическое прикосновение.



Можно ли целовать домашних животных / Фото Unsplash

В Великобритании владельцы домашних животных пошли еще дальше. Они не только целуют своих любимцев, но и практикуют так называемое "вылизывание". Для этого был разработан специальный силиконовый язык, который позволяет хозяевам имитировать процесс лизания. Ветеринары сообщают, что коты демонстрируют высокий уровень удовольствия от такого взаимодействия.

Правила гигиены и содержания домашних животных, которые могут снизить риск заболеваний

Мойте руки после игры с домашним любимцем и после того, как пользовались подстилкой, игрушками или убирали фекалии.

Не позволяйте домашним животным облизывать вам лицо или открытые раны.

Присматривайте за маленькими детьми, когда они играют с домашними животными, и когда моют руки после игры с домашними животными.

Надевайте перчатки во время замены лотков для туалета или чистки аквариумов.

Не допускайте домашних животных на кухню.

Также необходимо не забывать о профилактических визитах к ветеринару и прививках. Если вы видите, что любимец плохо себя чувствует, то лучше срочно обратиться к врачу, потому что от этого может зависеть и ваше самочувствие.