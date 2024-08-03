Виноваты их "лучшие друзья": мозг собак неумолимо уменьшается

Мозг домашних собак значительно уменьшился по сравнению с их дикими предками – серыми волками. Этот вывод вызывает беспокойство относительно долгосрочного влияния одомашнивания на когнитивные способности собак. Исследователи предполагают, что влияние человека может играть значительную роль в этих драматических изменениях.

Недавнее исследование, проведенное венгерскими учеными, показало, что мозг домашней собаки значительно меньше, чем у серого волка. Предполагают, что такое уменьшение размера мозга может быть связано с адаптацией домашних собак к более простым условиям жизни, которые требуют меньшей когнитивной активности по сравнению с их дикими собратьями.

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Мозг собак неумолимо уменьшается

Исследователи предостерегают, что влияние человека – не единственный фактор, что потенциально может влиять на популяции животных, ведь существуют и другие, пока не определенные, факторы, которые также играют важную роль. Хотя специфика остается неподтвержденной, установлено, что природные явления, такие как спячка, могут привести к уменьшению размера мозга среди диких видов.

Известно, что собаки являются видом псовых и были одомашнены людьми около 15 000 лет назад, тогда же их пути с диким предком, серым волком, разошлись. Сегодня в мире существует около 400 пород собак, но общая их закономерность такова, что относительный размер мозга у животных значительно уменьшился, если сравнить с волками. Несмотря на то, что ученые не отрицают наличие других факторов, одним из основных среди ветеринаров и исследователей все же считается одомашнивание человеком.

Домашние собаки сталкиваются с меньшим количеством когнитивных вызовов, чем дикие, что приводит к постепенному снижению мощности их мозга. Исследование подчеркивает, что в то время, как диким собакам приходится решать сложные задачи, такие как поиск пищи, уклонение от хищников и поиск партнеров, домашние собаки живут в менее сложной среде, что со временем может повлиять на их когнитивные способности.

Как проводили исследование?

В новом исследовании ученые изучили размеры мозга и тела 25 видов собак, включая домашнюю собаку (Canis familiaris), серого волка (Canis lupus) и енотовидную собаку (Nyctereutes procyonoides). Результаты показывают, что домашние собаки имеют значительно меньший размер мозга по сравнению с их диким предком, серым волком.



3D-модель мозга собаки, основана на КТ-сканировании с высоким разрешением / Фото László Zsolt Garamszegi

Домашние собаки имеют относительно большой мозг по сравнению с другими видами. В частности, енотовидная собака оказалась "ярко выраженным исключением" по размеру мозга. Несмотря на немаленький размер тела, этот уникальный вид имеет чрезвычайно малый мозг, что может быть связано с его привычкой к зимней спячке.

По словам исследователей, длительные периоды лишения пищи, например, во время спячки, могут препятствовать развитию большего мозга из-за значительных энергетических потребностей, связанные с мозговой деятельностью. Авторы исследования пришли к выводу, что как спячка, так и сон способствуют уменьшению размера мозга у собак.