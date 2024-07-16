Новый тренд: люди тратят большие деньги, чтобы отдать своих любимцев в "детский сад"
Источник:SCMP
В Китае старательные люди вкладывают свой заработок в то, чтобы отдать своих любимых домашних животных в специализированные "детские сады". В этих заведениях животные проходят комплексное обучение трюкам, коммуникации и психологии.
Люди тратят деньги на "детский сад" для животных
В Китае все больше владельцев домашних животных инвестируют значительные суммы денег, чтобы записать своих любимцев в "центры дневного ухода" в рабочее время. Эти заведения не только предоставляют широкий спектр услуг по уходу за домашними любимцами, но и предлагают различные учебные программы.
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В одном из таких "детских садов" в Пекине в рамках курса этикета питомцев не только обучают основным командам, но и прививают социальные навыки, учат взаимодействию в группе, рукопожатию и даже притворяться мертвым.
На занятиях изучают такие навыки, как:
- кивок,
- покачивание головой,
- поклон,
- звон колокольчиков,
- закрытие дверей,
- приношение тапочек и игрушек,
- ползание и ловля фрисби.
Курсы рассчитаны на 30 дней и стоят 11 000 юаней (1 500 долларов США).
Такие "детские сады" стали спасением для тех, кто работает полный рабочий день и не может уделять достаточно времени своим любимцам.
В подобных заведениях даже купают собак и отправляют их домой чистыми, что значительно облегчает жизнь хозяев после работы. Также немало владельцев добавили, что их питомцы выглядят счастливее, когда играют с другими собаками.