Младенец с хвостом: кот залез в детское кресло и попал на вирусное видео
Источник:тикток jaimeebottger
Мама малыша не надеялась, что игрушки ее ребенка заинтересуют еще кого-то. Но забавный черно-белый котик также хочет играть этими интересными вещицами.
Женщине удалось снять на видео, как пушистик лежит на спине в маленьком кресле для младенца. Кот с азартом трогает лапками игрушки, висящие над ним.
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Заметно, что котику очень нравится такое развлечение. Пожалуй, муркотуну кажется, что это кресло и подвешенные мягкие звезды созданы специально для него. Мы не можем не согласиться – размер маленького кресла идеально соответствует размеру кота.
Затем четвероногий посмотрел на свою хозяйку. На морде любимца написано, что ему совсем не стыдно и он не понимает, что такого произошло.Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .
Кот играет в детском кресле: смешное видео
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Пользователи сети комментируют этот курьез:
- "Счастливое детство у котика".
- "Все удобства для пушистого ребенка, правильно".
- "Замечательная жизнь у кота".
- "Так вот для чего это кресло, а мы то думали".