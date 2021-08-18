Женщине удалось снять на видео, как пушистик лежит на спине в маленьком кресле для младенца. Кот с азартом трогает лапками игрушки, висящие над ним.

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Заметно, что котику очень нравится такое развлечение. Пожалуй, муркотуну кажется, что это кресло и подвешенные мягкие звезды созданы специально для него. Мы не можем не согласиться – размер маленького кресла идеально соответствует размеру кота.

Затем четвероногий посмотрел на свою хозяйку. На морде любимца написано, что ему совсем не стыдно и он не понимает, что такого произошло.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Кот играет в детском кресле: смешное видео

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