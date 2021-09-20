Мир глазами животных: американец снимает смешные ролики, закрепив камеру на жителей фермы

Американский фермер Морган Голд решил узнать, как видят мир куры, гуси, кот и собака. Для этого он прикрепил к ним крохотную камеру и получил увлекательные видеоролики.

На своей ферме Goldshawfarm в Северном Вермонте Морган ухаживает за более чем 140 пернатыми обитателями. В этом ему помогает жена Эллисон.

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Мир глазами утки

Одно из опубликованных в инстаграме видео сняла утка фермера. Захватывающий ролик демонстрирует быстрый ритм жизни пернатых, которые постоянно куда-то спешат. В какой-то момент камера немного намокает, когда птица собирается поплавать в водоеме. Но когда она высыхает, то можно увидеть переплетенные утиные лапы, когда она смотрит вниз.

За камерой – петух и курочка

В других не менее интересных видео можно увидеть мир глазами петуха по имени Александр Гамилен и курочки, которая заботится о своих юных птенцах.

Снимают пушистики

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Камера, прикрепленная к котику Пабло, раскрыла преступление пушистого. Обходя ферму, он пытался украсть еду пса. Хорошо, что неподалеку был Тоби, который отогнал Пабло от своей тарелки.

А когда фермер прикрепил камеру охранника скота Тоби, на кадрах видно, как пес старательно следит за своим хозяином, ну и безопасность птиц – тоже на его ответственности.

Еще одно чрезвычайно милое видео отснял котенок, который живет в амбаре. Исследуя ферму, он мягко шагает по зеленой траве и слышно, как он мурчит.