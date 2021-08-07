Мифы о собаках: 5 распространенных ошибок, которые допускает почти каждый владелец

Немало информации, которую мы знаем про собачек, устарела, или является ложной. Узнайте, в какие выдумки о любимцах пора перестать верить.

Канал в тиктоке под названием Knowledgesaurus разрушает распространенные мифы о песиках. Прочтите, какие знания больше не актуальны.

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Миф 1. 1 человеческий год = 7 собачьих лет



За первый год пес вырастает до почти взрослого состояния / Фото Unsplash

На самом деле все не так. Первый год жизни щенка равен 12 – 15 человеческим годам. Второй – еще около 10. А дальше пес ежегодно стареет на 4 – 5 "человеческих" лет. Это зависит от породы, веса собаки и других факторов.

Миф 2. Собаки видят мир черно-белым

Этот миф давно опровергнут. Да, песики не видят всех оттенков, однако они различают оттенки желто-синей шкалы цветов.

Миф 3. Если собака ест траву, то она больна

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь



Собаки могут есть траву от скуки / Фото Unsplash

Часто собаки употребляют траву, потому что хотят почистить желудок, насытить организм витаминами, или им просто скучно и они пытаются себя развеселить. Хотя больные животные также кушают траву.

Миф 4. Рот собаки чище, чем человеческий

Люди начали думать так, потому что собачки зализывают свои раны, чтобы те быстрее заживали. Но раны заживают из-за того, что зализывания песика стимулируют кровоток. А вот бактерий в собачьем рту точно очень много.

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Миф 5. Собаки не чувствуют вину



Собаки могут чувствовать себя виновными и грустить из-за этого / Фото Unsplash

Даже если ваш пес не выглядит виноватым, он может чувствовать вину и быть в подавленном состоянии из-за этого.