Некоторые коты весьма привередливы в выборе пищи. Уже выбились из сил, выискивая что-то новое для пушистого привереды? Делимся простым секретом. Ваш кот всегда будет сыт и доволен, а вы – спокойны за его здоровье.

Привет! Я – кот Гурме, и моя работа – наслаждаться жизнью. Мой Человек прекрасно понимает: вкусный и разнообразный корм делает меня счастливым. Поэтому меня всегда радуют чем-то новеньким.

Заботиться о тех, кого любишь, – такое наслаждение! Если корм мне по вкусу, я радуюсь всей своей кошачьей душой. А мой Человек радуется, ведь корм к тому же полнорационный, то есть содержит все необходимые витамины и минеральные вещества.

Мой Человек тоже любит вкусно поесть, но не всегда имеет возможность готовить что-то изысканное. У меня такой проблемы нет, ведь у меня есть Gourmetтм – роскошные и разнообразные блюда на каждый день.

Я так и не решил, какому Gourmetтм отдать предпочтение:

паштету,

нежным биточкам,

Соусу Де-Люкс,

кусочкам в паштете

или "Натуральным рецептам".

Мне покупают баночки с разными текстурами и вкусами. Есть их по очереди – м-м-м... вкуснотища!

Если вы не уверены, что именно понравится вашему коту, дайте ему продегустировать разные блюда от Gourmetтм. Он сам выберет – одно или несколько – на свой вкус.

Gourmetтм Gold

Я просто обожаю эту серию, богатую разными вкусами и текстурами! Каждый день я могу выбирать среди нежных текстур, в которые входят: паштет, "Нежные биточки", Соус Де-Люкс, кусочки в паштете, "Двойное удовольствие" и Кусочки в подливе.

Все рецепты Gourmetтм Gold доступны в формате 85 граммов, что помогает сохранять необычный вкус каждого рецепта.

Паштет

Конечно, я люблю паштет. А кто же его не любит? Паштет – рецепт, который способен привести в восторг даже настоящего гурмана. Мой Человек дает мне возможность выбирать паштеты Gourmetтм Gold с телятиной, курицей, тунцом, индейкой или кроликом. Все вкусы очень изысканные, а также приготовлены с заботой и я получаю от них истинное удовольствие.

"Нежные биточки"

Я настоящий кулинарный ценитель и обожаю разнообразие в блюдах. Именно поэтому мой Человек всегда ищет новые комбинации и рецептуры, чтобы удивлять и удовлетворять мой изысканный вкус.

Вот почему Gourmetтм Gold создал "Нежные Биточки", вкусную линейку, приготовленную из высококачественных ингредиентов с текстурой биточков, где деликатно нарезанные кусочки мяса сочетаются с сочными овощами с добавлением невероятного соуса.

Для таких приверед, как я, создали Gourmetтм Gold "Нежные Биточки" с говядиной и томатами, Gourmetтм Gold "Нежные Биточки" с индейкой и шпинатом, а также Gourmetтм Gold "Нежные Биточки" с курицей и морковью.

"Нежные Биточки" – рецепт, созданный для того, чтобы смаковать каждый кусочек.

Кусочки в паштете

Кусочки в паштете – изысканные рецепты для настоящих гурманов на каждый день. Я люблю ароматные паштеты с мелко нарезанными кусочками из отборных ингредиентов в сопровождении нежных овощей.

Когда я хочу чего-то интересного, я могу выбирать среди Gourmetтм Gold Кусочки в паштете с уткой, морковью и шпинатом или Gourmetтм Gold Кусочки в паштете с кроликом.

Соус "Де-люкс"

Если бы я выбирал блюда на свой вкус, то сначала, конечно, попробовал бы соусы. Именно для меня Gourmetтм Gold создал Соус Де-Люкс: изысканный рецепт, в котором нежные кусочки курицы или говядины сочетаются с щедрой порцией вкусного соуса.

Каждый рецепт линейки Соус Де-Люкс начинается с изысканного и ароматного соуса. Затем он деликатно сочетается с мелкими и нежными кусочками курицы или говядины.

Каждый день, когда мой Человек кормит меня Соусом Де-Люкс от Gourmetтм Gold, я получаю свою порцию удовольствия. К тому же это очень полезно – все рецепты Gourmetтм Gold не содержат добавленных искусственных ароматизаторов.

"Двойное удовольствие"

Я очень ценю разнообразие в блюдах, а мой Человек всегда в поиске рецептур, которые удовлетворят мой изысканный вкус. Именно поэтому Gourmetтм Gold создал "Двойное удовольствие" – рецепт, который создан, чтобы приводить в восторг гурманов.

Это идеальное сочетание двух уникальных текстур в изысканном рецепте и оно просто не может оставить меня равнодушным. "Двойное удовольствие" от Gourmetтм Gold – двойное наслаждение для меня!

Интересно, что больше понравится вашему котику – Gourmetтм Gold Двойное удовольствие с кроликом и печенью или Gourmetтм Gold Двойное удовольствие с уткой и индейкой?

Кусочки в подливке

Gourmetтм Gold Кусочки в подливке – это нежные кусочки с лососем, курицей и овощами в аппетитной подливке – сказочный выбор для удовлетворения самых требовательных гурманов. Кусочки в подливке от Gourmetтм Gold – удовольствие, воплощенное в нежности!

Perle

Еще одно интересное блюдо – мини-филе в подливке, приготовленное из простых и высококачественных ингредиентов.

Gourmetтм Perle Duo – рецепт двойного наслаждения для поклонников изящных деликатесов на каждый день. Комбинация отобранных, нежных кусочков, измельченных до мини-филе с двумя рыбными или мясными вкусами, которые подаются во вкусной подливке на радость мне – а я очень требовательный любимец.

Я могу выбирать среди пакетиков с вкусненьким лососем и сайдой, телятиной и уткой, курицей и говядиной или с океанической рыбой и тунцом.

"Натуральные рецепты"

Это изысканные рецепты, вдохновленные самой природой. Я бываю очень требовательным, когда речь идет о моем обеде. Именно поэтому очень важно подобрать рецепты, которые удовлетворят мой тонкий вкус, и в то же время обеспечат всеми необходимыми питательными веществами.

"Натуральные рецепты" от Gourmetтм – это полнорационные блюда для взрослых кошек, созданные из отобранных натуральных ингредиентов и с высоким содержанием мяса. Соблазнительная томленая индейка, изысканная тушеная говядина, нежный томленый ягненок... И все это с гарниром из овощей – томаты, пастернак, морковь.

Интересно, что приготовили для меня сегодня? Пока я рассказывал о своих любимых блюдах, у меня проснулся просто зверский аппетит.

Мой Человек много работает, поэтому у него не так часто есть время самостоятельно готовить кошачьи деликатесы, но еда от Purina Gourmet – просто замечательная! Я уже знаю, что она производится без красителей, консервантов и ароматизаторов. Итак, я ем не только очень вкусные, но и полезные деликатесы.

Еще не знаю, какое из этих изысканных блюд – моё любимое. Но каждый раз, получая все эти баночки и пакетики с изысканными блюдами, я убеждаюсь: меня очень любят!

Я тоже люблю своего Человека очень сильно – так, как только может любить маленький кот с большим сердцем. Поэтому пойду поем (что там у нас вкусненького?) и умощусь мурлыкать у него на коленях.

Если вы также хотите порадовать своего кота изысканными блюдами, узнайте больше о них на сайте purina.ua.