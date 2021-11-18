Как меняются овцы после купания: в кафе с животными показали очень милые фото

Заведение под названием Thanks Nature Cafe расположено в Сеуле, Южная Корея. Люди приходят сюда не только полакомиться кофе и вкусностями, но и поиграть с живущими тут овцами.

Кафе с овечками в Сеуле стало особенно популярным после 2015 года, ведь, согласно восточным верованиям, это был год овцы. Животных в этом кафе можно потрогать, погладить и даже покормить.

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Кафе с овцами достаточно популярно в Сеуле / Фото Thanks Nature Cafe

Прийти в кафе, чтобы поиграть с овцами

Гостям предлагают отведать чай, кофе и вафли. Есть и специальные десерты: с фигурками овец.



Десерт с фигуркой овцы / Фото Thanks Nature Cafe

Овцы здесь не только в зале. В интерьере использовались картины с овцами, а также фигурки этих животных.



Дети играют с овцами / Фото Thanks Nature Cafe

В ресторан приезжали гости из Македонии, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и других стран. Кроме овечек, здесь можно поиграть с необычайно симпатичной собакой-пастухом.



Овцы и пес / Фото Thanks Nature Cafe

Владелец показал, как купает овечек

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Ли Кван-хо, владелец заведения, публикует в соцсетях фотографии своих животных и гостей. Недавно он восхитил сеть фотографиями, на которых купает овец.

Только посмотрите, как меняются эти милые животные после купания. Овцы превращаются в белоснежные тучки.



Так купают овечек / Фото Thanks Nature Cafe

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Многие гости заведения даже спрашивают, можно ли наблюдать за процессом купания – ведь эта картина очень милая.



Мужчина показал, как выглядят его питомцы до и после водных процедур / Фото Thanks Nature Cafe

Больше фото из кафе с овцами смотрите здесь / Фото Thanks Nature Cafe