Медведи покатались с горки в школе: смешное видео, которое покоряет сеть
Источник:инстаграм Betsie Stockslager Emry
Не только людям нравятся веселые горки, с которых можно съехать с ветерком. Мама медведица и ее детеныш в Северной Каролине тоже решили немного развлечься.
2 медведей, среди которых был один медвежонок, пришли во двор школы Исаака Диксона в Эшвиле, США. В это время за ними наблюдали десятки людей.
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Сначала животные исследовали детскую площадку. Затем большой медведь съехал с горки и, кажется, начал уговаривать малыша сделать то же самое.
Когда маленький медведь решился спуститься, то большой начал ловить его лапами. Это выглядело очень мило: будто мама ловит своего ребенка, чтобы он не испугался.
На видео можно услышать восторженные возгласы детей и взрослых, которые стали свидетелями необычной картины. Смешные кадры посмотрели уже более 40 тысяч пользователей инстаграма и 71 тысяча пользователей фесбука.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Медведи покатались с горки в школе: смотрите видео
Зрители комментируют милое видео:
- "Это заставило мое сердце улыбнуться".
- "Это самая милая вещь, которую я видела".
- "Не могу поверить, что вы не позвали меня".
- "Моим детям очень понравилось смотреть на это".