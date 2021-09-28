Медведи покатались с горки в школе: смешное видео, которое покоряет сеть

Не только людям нравятся веселые горки, с которых можно съехать с ветерком. Мама медведица и ее детеныш в Северной Каролине тоже решили немного развлечься.

2 медведей, среди которых был один медвежонок, пришли во двор школы Исаака Диксона в Эшвиле, США. В это время за ними наблюдали десятки людей.

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Сначала животные исследовали детскую площадку. Затем большой медведь съехал с горки и, кажется, начал уговаривать малыша сделать то же самое.

Когда маленький медведь решился спуститься, то большой начал ловить его лапами. Это выглядело очень мило: будто мама ловит своего ребенка, чтобы он не испугался.

На видео можно услышать восторженные возгласы детей и взрослых, которые стали свидетелями необычной картины. Смешные кадры посмотрели уже более 40 тысяч пользователей инстаграма и 71 тысяча пользователей фесбука.

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Медведи покатались с горки в школе: смотрите видео

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