Чтобы "Большой брат" не наблюдал: медведь уничтожает скрытые камеры нацпарка – смешное видео
В Сайлюгемском национальном парке на Алтае медведь уничтожил две фотоловушки. Он едва не "загрыз" и третью, но на полпути решил подарить ей жизнь.
Забавные кадры того, как косолапый расправляется с камерой, опубликовали работники Нацпарка. Они и рассказали о его нелюбви к фототехнике.
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Медведь ломает камеры наблюдения
На счету охотника за фотоловушками Сайлюгемского национального парка уже три камеры. И это минимум: просто его смогли, так сказать, "опознать".
Третью камеру мишка помиловал: сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Что камера длительное время и делала.
Фото- и видеоловушки ученые проверяют примерно раз в 2 месяца, в зависимости от того, как далеко за ними ехать. Добравшись до каждой из них, ученые надеются увидеть новые кадры снежных барсов.
Однако здесь их ждала неожиданность – медведь и многочасовые съемки неба. Впрочем, и это немного порадовало работников парка: ведь на кадрах зафиксировали особого сайлюгемского медведя.
Как медведь сломал камеру наблюдения: смотрите видео
Чем особый сайлюгемский медведь?Эта популяция бурого медведя выделяется и внесена в Красную книгу Республики Алтай. Еще 30 лет назад считали, что сайлюгемские медведи вымерли, однако сейчас их периодически фиксируют на территории нацпарка.
Этот медведь встречается в лишенном растительности высокогорье. Медведи этого типа имеют светлый верхний слой меха и белые когти. За это их называют "белокогтевыми".
Данные Сайлюгемского нацпарка
Сайлюгемский вид бурого медведя / Скриншот с видео
Что известно о Сайлюгемском нацпарке
Данные по Википедии
- Парк расположен на перекрестке, в котором сталкиваются Россия, Казахстан, Монголия и Китай.
- Наибольшая особенность в том, что парк находится на стыке гор, степей, пустыни и леса. Это приводит большое количество видов растений и животных.
- Он входит в список 200 регионов планеты с наибольшим уровнем биологического разнообразия.
- Здесь обитают уникальные снежные барсы, благородный олень, косули, редкие виды лосей.
Где расположен Сайлюгемский национальный парк: смотрите карту