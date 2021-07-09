Чтобы "Большой брат" не наблюдал: медведь уничтожает скрытые камеры нацпарка – смешное видео

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае медведь уничтожил две фотоловушки. Он едва не "загрыз" и третью, но на полпути решил подарить ей жизнь.

Забавные кадры того, как косолапый расправляется с камерой, опубликовали работники Нацпарка. Они и рассказали о его нелюбви к фототехнике.

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Медведь ломает камеры наблюдения

На счету охотника за фотоловушками Сайлюгемского национального парка уже три камеры. И это минимум: просто его смогли, так сказать, "опознать".

Третью камеру мишка помиловал: сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Что камера длительное время и делала.

Фото- и видеоловушки ученые проверяют примерно раз в 2 месяца, в зависимости от того, как далеко за ними ехать. Добравшись до каждой из них, ученые надеются увидеть новые кадры снежных барсов.

Однако здесь их ждала неожиданность – медведь и многочасовые съемки неба. Впрочем, и это немного порадовало работников парка: ведь на кадрах зафиксировали особого сайлюгемского медведя.

Как медведь сломал камеру наблюдения: смотрите видео

Чем особый сайлюгемский медведь? Эта популяция бурого медведя выделяется и внесена в Красную книгу Республики Алтай. Еще 30 лет назад считали, что сайлюгемские медведи вымерли, однако сейчас их периодически фиксируют на территории нацпарка.



Этот медведь встречается в лишенном растительности высокогорье. Медведи этого типа имеют светлый верхний слой меха и белые когти. За это их называют "белокогтевыми".



Данные Эта популяция бурого медведя выделяется и внесена в Красную книгу Республики Алтай. Еще 30 лет назад считали, что сайлюгемские медведи вымерли, однако сейчас их периодически фиксируют на территории нацпарка.Этот медведь встречается в лишенном растительности высокогорье. Медведи этого типа имеют светлый верхний слой меха и белые когти. За это их называют "белокогтевыми".Данные Сайлюгемского нацпарка



Сайлюгемский вид бурого медведя / Скриншот с видео

Что известно о Сайлюгемском нацпарке

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina ®, который не только вкусный, но и полезный.

Данные по Википедии

Парк расположен на перекрестке, в котором сталкиваются Россия, Казахстан, Монголия и Китай.

Наибольшая особенность в том, что парк находится на стыке гор, степей, пустыни и леса. Это приводит большое количество видов растений и животных.

Он входит в список 200 регионов планеты с наибольшим уровнем биологического разнообразия.

Здесь обитают уникальные снежные барсы, благородный олень, косули, редкие виды лосей.

Где расположен Сайлюгемский национальный парк: смотрите карту