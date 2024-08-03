Терся пикантным местом о камень: медведь превратил чесание в веселые танцы – вирусное видео
Источник:инстаграм @arthurlefo
На живописной поляне, окруженной густым лесом, развернулось настоящее шоу. Его главным героем стал медведь.
Дикое животное чесало свою пятую точку о камень. Очевидцы поделились видео, которое быстро набрало популярность в Интернете, и зрители окрестили животное "танцором-диско".
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Медведь чесался пятой точкой о камень и стал звездой
На недавно обнародованных кадрах косолапый превратил простое чесание в удивительную танцевальную постановку под зажигательную мелодию из популярного мультсериала "Гриффины". Творческий показ привлек внимание своей оригинальностью и яркостью.
Звезда видео продемонстрировала исключительные танцевальные движения, которые заставили бы завидовать даже профессиональных хореографов. Наблюдатели предполагают, что вскоре в дикой природе может появиться собственная танцевальная академия, где главным принципом будет "чешись и двигайся так, будто от этого зависит твоя жизнь".
Как это было: смотрите видео
Видео сразу стало вирусным, очаровав аудиторию на различных платформах социальных сетей. Вот несколько комментариев, которые оставили:
- "Это я пытаюсь сбросить комара со своей спины".
- "Абсолютно гениально, какой медведь!".
- "Музыка подобрана очень удачно".
- "Я никогда не добавлял ролик к своей сохраненным видео быстрее, чем это".
- "Как Балу из Книги джунглей".