Дика тварина чухала свою п'яту точку об камінь. Очевидці поділилися відео, яке швидко набрало популярності в Інтернеті, і глядачі охрестили тварину "танцюристом-диско".

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Ведмідь чухався п'ятою точкою об камінь і став зіркою

На нещодавно оприлюднених кадрах клишоногий перетворив просте чухання на дивовижну танцювальну постановку під запальну мелодію з популярного мультсеріалу "Гріффіни". Творчий показ привернув увагу своєю оригінальністю та яскравістю.

Зірка відео продемонструвала виняткові танцювальні рухи, які змусили б заздрити навіть професійних хореографів. Спостерігачі припускають, що незабаром у дикій природі може з'явитися власна танцювальна академія, де головним принципом буде "чухайся і рухайся так, ніби від цього залежить твоє життя".

Як це було: дивіться відео

Відео одразу стало вірусним, зачарувавши аудиторію на різних платформах соціальних мереж. Ось декілька коментарів, які залишили: